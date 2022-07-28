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Станислав Любшин и Леван Габриадзе в кинофильме «Кин-дза-дза!» Фильм был подписан в прокат 1 декабря 1986 года. Его посмотрели 15,7 млн человек. Это 14-е место по итогам 1987 года. Публика неоднозначно отнеслась к произведению Данелии. По рассказам мастера, было немало «ругательных писем», отправленных в разные инстанции. Однако были и те, кто принял и понял режиссерский замысел. Особенно приятным оказался отзыв академика Дмитрия Лихачева, который назвал картину блестящим произведением. Радовало и то, что «Кин-дза-дза!» понравилась молодежи. Среди писем поддержки оказалось послание школьников 4-го класса, убеждающих режиссера не обращать внимания на критиков. Юрий Яковлев рассказывал, что с волнением ждал реакции своего сына Антона. И получил от него подробный разбор с выводом – это лучший фильм Георгия Данелии. Сам Данелия считал, что «Кин-дза-дза!» скорее не сатирическая комедия, как многие восприняли, а фильм-предвидение будущего. С годами картина заняла достойное место в отечественном кинематографе. Накануне ее возвращения на большой экран, телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» составил «Абсолютный топ» советских фантастических фильмов, изучив рейтинги ведущих российских и мировых изданий и сервисов. Кинолента Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» (1986) заняла первое место в рейтинге.