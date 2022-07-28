Российские фильмы последних лет, которые полюбили иностранцы

Зрители нередко критикуют картины современных российских режиссеров. Однако порой случается и так, что фильмы авторов из России, напротив, получают всемирное признание – ими восхищаются не только россияне, но и жители других стран.
Подробнее о кинолентах, которые никого не оставили равнодушными – в материале "Рамблера".
Картина Индара Джендубаева повествует о сказочной любви юной княжны и дракона. Фильм начинается с того, что дракон похищает княжну с ее собственного бракосочетания и прячет ее в своем логове.
В России сказка собрала $1,7 млн в мировом прокате, в то время как за рубежом $9 млн.
Майор полиции Игорь Гром сталкивается с неуловимым преступником в маске Чумного доктора. Последний убивает богачей, которым однажды удалось избежать наказания за преступление благодаря деньгам и влиянию.
Криминальный боевик Олега Трофима вошел в топ-20 самых просматриваемых фильмов Netflix в 2021 году. Более того, в течение всего прошлого года картина входила в топ-10 Netflix почти в 30 странах.
Фантастический боевик Ильи Найшуллера с весьма нетривиальным сюжетом. В центре повествования Генри, который внезапно просыпается в военно-научной лаборатории, где создают киборгов. Все, что он помнит о прошлом – свою любимую жену Эстель, которая вернула его в жизни, но которую тут же похитили. Теперь Генри намерен найти злодея и отплатить ему по счетам.
В России картина собрала $2,7 млн, а за границей тем временем $14,1 млн. Особое признание фильм получил в США.