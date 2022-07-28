4 интригующих фильма о любовных треугольниках

Попасть в любовный треугольник в реальной жизни – отнюдь не то, что хочется попробовать. Но вместе с тем за такими перипетиями отношений крайне интересно наблюдать на экране. Возможно, именно поэтому режиссеры довольно часто снимают фильмы о любви, в которой появился третий лишний. Подробнее о самых интересных кинолентах в этом жанре – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Цена страсти" Кадр из фильма "Цена страсти"

"Цена страсти", 2011

Офицер полиции должен отговорить молодого человека прыгать с крыши. Но прежде ему предстоит узнать, почему юноша решился на этот отчаянный шаг и причем тут его отношения с замужней соседкой.

"Матч поинт", 2005

Кадр из фильма "Матч поинт"

В жизни некогда успешного теннисиста Криса наступили не лучшие времена: ему нужно заново строить свою жизнь, но внезапно он влюбляется в роковую красотку Нолу. Но есть одна проблема: Нола уже завела роман с его лучшим другом.

"Ущерб", 1992

Кадр из фильма "Ущерб"

Эротическая драма, номинированная на "Оскар", повествует историю запретной любви пожилого дипломата Стивена и молодой бизнес-вуман Анны. Стивен без памяти влюбляется в девушку, не взирая на их огромную разницу в возрасте и игнорируя тот факт, что Анна – невеста его сына.

"С 5 до 7. Время любовников", 2014

Кадр из фильма "С 5 до 7: время любовников"