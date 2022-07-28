4 интригующих фильма о любовных треугольниках

Попасть в любовный треугольник в реальной жизни – отнюдь не то, что хочется попробовать. Но вместе с тем за такими перипетиями отношений крайне интересно наблюдать на экране. Возможно, именно поэтому режиссеры довольно часто снимают фильмы о любви, в которой появился третий лишний. Подробнее о самых интересных кинолентах в этом жанре – в материале "Рамблера".
Офицер полиции должен отговорить молодого человека прыгать с крыши. Но прежде ему предстоит узнать, почему юноша решился на этот отчаянный шаг и причем тут его отношения с замужней соседкой.
В жизни некогда успешного теннисиста Криса наступили не лучшие времена: ему нужно заново строить свою жизнь, но внезапно он влюбляется в роковую красотку Нолу. Но есть одна проблема: Нола уже завела роман с его лучшим другом.
Эротическая драма, номинированная на "Оскар", повествует историю запретной любви пожилого дипломата Стивена и молодой бизнес-вуман Анны. Стивен без памяти влюбляется в девушку, не взирая на их огромную разницу в возрасте и игнорируя тот факт, что Анна – невеста его сына.
Жена дипломата широких взглядов заводит роман с юным писателем. Главный герой воспитан в строгих еврейских традициях, а потому поведение возлюбленной его пугает. Однако он продолжает встречаться с героиней, постепенно проникаясь к ней все более глубокими чувствами.