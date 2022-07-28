Актер-любитель назвал три способа попасть в кино

Существует несколько способов попасть на экран: пойти в массовку, стать дублером или сняться в разговорном эпизоде, поделился актер Алексей из Санкт-Петербурга. В беседе с «МК в Питере» он также рассказал, что любитель за один съемочный день может получать 800, а иногда более 5000 рублей. При этом больше всего заработать можно на эпизодических ролях.

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Думаю, большинство петербуржцев, снимающихся в той же массовке, делают это не ради заработка, а для того, чтобы хоть недолго побыть частью киноиндустрии <...>. Ну а тем, кто еще не снимался в массовке, рекомендую хоть раз попробовать — это очень интересно,

— поделился Алексей.

Мужчина отметил, что самый простой способ попасть в кино — сняться в массовке. Сейчас объявления о наборе регулярно публикуются в соцсетях, однако гонорар совсем небольшой. За один съемочный день, который может длиться с 8 утра до полуночи, в среднем платят от 800 до 1500 руб­лей. Месяц работы в массовке может принести начинающему актеру примерно 30 тысяч рублей.

Если вы внешне похожи на известного артиста, стоит попробовать стать его дублером. Такие предложения часто можно найти в Сети, и оплата будет более солидная — 2000 рублей за съемочный день, рассказал петербуржец.