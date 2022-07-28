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2 часа назад

Комедийная мелодрама «Асфальтовое солнце»

Стелла Шмель

«Асфальтовое солнце» - молодежная комедийная мелодрама от режиссера режиссера Ильи Хотиненко («Одиссея 1989») и сценариста Насти Кузнецовой («Чики», «В состоянии развода»). Продюсером картины выступила Юлия Мишгкинене («Хэппи-энд», «Салют-7»).

Фильм, рассказывает о подростке, которые впервые сталкивается со "взрослыми" проблемами. Роликовая доска, становится для него одновременно отдушиной и испытанием, в котором нужно обязательно победить.

Фильм получил награду на фестивале «Окно в Европу» в номинации «Выборгский счет».

Смотрите в кино с 28 июля.

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