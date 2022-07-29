В «Фантастической четверке» не покажут зарождение команды

Фильм про Фантастическую четвёрку откроет шестую фазу киновселенной Marvel, которая завершит Сагу мультивселенной. Деталей ленты нет, однако президент Marvel Studios Кевин Файги раскрыл одну подробность.

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По словам Файги, в фильме не будут показывать историю становления команды, поскольку её и так все знают. Создатели картины постараются сосредоточиться на других деталях.

Многие знают эту историю происхождения. Многие люди знают основы. Как нам взять это и показать что-то необычное, чего они никогда раньше не видели?

Ожидается, что подробности картины раскроют на выставке Disney под названием D23 Expo, которая пройдёт в начале сентября. Там должны объявить актёрский состав и режиссёра фильма.