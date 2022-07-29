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1 час назад

В «Фантастической четверке» не покажут зарождение команды

Чемпионат.comиещё 1

Фильм про Фантастическую четвёрку откроет шестую фазу киновселенной Marvel, которая завершит Сагу мультивселенной. Деталей ленты нет, однако президент Marvel Studios Кевин Файги раскрыл одну подробность.

В «Фантастической четверке» не покажут зарождение команды
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Файги, в фильме не будут показывать историю становления команды, поскольку её и так все знают. Создатели картины постараются сосредоточиться на других деталях.

Многие знают эту историю происхождения. Многие люди знают основы. Как нам взять это и показать что-то необычное, чего они никогда раньше не видели?

Ожидается, что подробности картины раскроют на выставке Disney под названием D23 Expo, которая пройдёт в начале сентября. Там должны объявить актёрский состав и режиссёра фильма.

Выход фильма «Фантастическая четвёрка» в США запланирован на 8 ноября 2024 года.

Фильмы,Фантастическая четверка,Кевин Файги,Walt Disney,
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