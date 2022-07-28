Чем была недовольна Флоренс Пью на съемках «Черной вдовы»

Фильм Marvel «Черная вдова», открывавший четвертую фазу киновселенной, представил нам новых персонажей MCU, а именно Елену Белову и Красного стража, которые определенно будут задействованы в последующих картинах.
Тем не менее, Флоренс Пью (Florence Pugh), сыгравшая Белую вдову, была не совсем довольна одним аспектом супергеройских фильмов.
Актриса, ранее участвовавшая в основном в авторских проектах, таких как, например, «Солнцестояние», где предлагалось большое пространство для творчества, не привыкла молчать. Более того, Флоренс всегда привносит какие-то собственные черты характера в своих персонажей, предпочитая выходить за рамки написанного в сценарии.
Так, её личная неприязнь к супергеройским позам трансформировалась в знаменитую реплику, которая стала любимой частью фильма среди поклонников.
Оказывается, Пью чувствовала себя уверенно и раскованно даже на съемках крупнобюджетного фильма Marvel, поэтому не постеснялась и поговорила с членами каскадерской команды, выразив им свой скептицизм по поводу нарочито вычурных супергеройских поз.
Отдельной критики от Флоренс заслужила поза Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson), с которой она приземляется в моменты самых ожесточенных сражений — одна нога вытянута, рука на земле, а другая согнута перед грудью.
Кто-то из каскадеров передал эти слова наверх, после чего в сценарий было внесено несколько изменений, а именно добавлен тот самый забавный диалог между Еленой Беловой и Наташей Романофф, а также момент с приземлением самой Белой вдовы.
Фильм «Черная вдова» вышел в 2021 году и получил довольно смешанные отзывы критиков. Некоторые были недовольны тем, что первый сольный фильм об оригинальном персонаже команды «Мстителей» вышел так поздно, уже после смерти персонажа, а кто-то назвал его и вовсе совершенно ненужным. Тем не менее, картине удалось собрать 379 миллионов долларов, так что она вполне окупила себя.