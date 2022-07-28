Ана де Армас в первом трейлере «Блондинки» про Мэрилин Монро

Netflix наконец-то опубликовал первый трейлер фильма «Блондинка», посвященного экстравагантной актрисе, модели и секс-символу 1950-х годов Мэрилин Монро.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В ролике показали кадры из картины с Монро и другими героями. Часть сцен выполнена в чёрно-белом стиле, а другая сделана в цветном виде.

Откройте для себя две стороны жизни голливудской иконы Мэрилин Монро в этом смелом фильме режиссера Эндрю Доминика.