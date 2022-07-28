Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+29° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
2 часа назад

Обворожительная Ана де Армас в первом трейлере «Блондинки» про Мэрилин Монро

Чемпионат.com

Netflix наконец-то опубликовал первый трейлер фильма «Блондинка», посвященного экстравагантной актрисе, модели и секс-символу 1950-х годов Мэрилин Монро.

Ана де Армас в первом трейлере «Блондинки» про Мэрилин Монро
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В ролике показали кадры из картины с Монро и другими героями. Часть сцен выполнена в чёрно-белом стиле, а другая сделана в цветном виде.

Откройте для себя две стороны жизни голливудской иконы Мэрилин Монро в этом смелом фильме режиссера Эндрю Доминика.

Сама лента основана на книге Джойс Кэрол Оутс. Назвать картину биографической нельзя, поскольку это лишь интерпретация жизни Мэрилин Монро. Вместе с Аной де Армас в картине также сыграли Бобби Каннавале, Эдриен Броуди, Сара Пэкстон и другие. Премьера ленты «Блондинка» состоится на Netflix 28 сентября.

Фильмы,Сара Пэкстон,Ана де Армас,Эдриен Броуди,Мэрилин Монро,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители