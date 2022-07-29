Фильм «Танцор диско» празднует 40-летний юбилей

В честь празднования 40-летия фильма «Танцор диско» в Москве покажут легендарную индийскую музыкальную мелодраму, покорившую мир в 1982 году. Фильм считается классикой жанра и наиболее известен по песням «Goro ki na kalo ki», «I am a Disco Dancer» и «Jimmy Jimmy Jimmy Aaja». Специальный показ ленты на русском языке будет организован в рамках масштабного этнического фестиваля «День Индии». Посмотреть фильм можно будет в летнем кинотеатре ландшафтного парка «Остров Мечты». Просмотр ленты запланирован на 11 августа.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Фильм «Танцор диско» - классика Болливуда. Здесь есть и классические танцы с песнями, и драматичная история любви, и коварные жестокие злодеи, и красавец-герой, который пробирается через тернии к звездам. Фильм, на самом деле, примечателен не только тем, что вышел на мировую арену и его видел практически каждый ныне взрослый зритель, но и тем, что заглавная музыкальная тема до сих пор является хитом», - прокомментировал основатель кинокомпании Indian Films Тасин Назим.

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«Все эти годы я ощущал любовь зрителей из России», - признается исполнитель главной роли

– Анила Митхун Чакраборти.

Имя этого индийского актера долгие годы заставляло учащенно биться сердца любительниц индийского кинематографа. Армия поклонников Митхуна Чакраборти по всему миру насчитывает десятки миллионов человек. Выросшие в 80-90-х годах ХХ века фанаты до сих пор благодарны ему за боевики и комедии, которые он дарил зрителям 20 лет без перерыва. За свою кинокарьеру Чакраборти снялся в более чем 370 фильмах и попал в Книгу рекордов Гиннеса как исполнитель 269 главных ролей.

Перед праздничным показом легендарной кинолетны в Москве звезда индийского кинематографа обратится к российским зрителям с экрана с приветственным словом.

В период проведения фестиваля «День Индии» ежедневно будут показаны болливудские картины в летнем кинотеатре парка «Остров Мечты».

Так, 11 августа будет юбилейный показ музыкальной мелодрамы «Танцор Диско». 12 августа гости «Дня Индии» смогут посмотреть фильм «Цвет шафрана» об английской журналистке Сью, которая приезжает в Индию, чтобы сделать документальный фильм об индийских борцах за независимость во времена английской колонизации. 13 августа состоится показ фильма «Султан» об индийском чемпионе по борьбе Султане Али Хане, мечтающем представлять Индию и победить на Олимпийских играх. 14 августа зрители увидят индийский романтический фильм-рекордсмен «Непохищенная невеста», продержавшийся в прокате почти более 25 лет.

«Болливуд – это священное слово для любителей индийского кино и культуры. Фильмы с песнями и танцами собирают миллионы зрителей во всем мире. Каждый вечер у гостей фестиваля «День Индии» будет возможность посмотреть фильмы Болливуда в кинотеатре под открытым небом в ландшафтном парке «Остров Мечты»»,