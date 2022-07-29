Какие фильмы покажут кинотеатры в августе 2022

В августе 2022 года в кинотеатрах будет демонстрироваться ряд премьер. Рассказываем, какие киноновинки будут ожидать зрителей Новосибирска в последнем месяце лета.

Фото: Прецедент ТВ Прецедент ТВ

Французская комедия «Не звезди» будет демонстрироваться в новосибирских кинотеатрах в начале августа. По сюжету, главный герой – лгун, который обманывает всегда и по любому поводу. Однажды он оказывается в мире, где вся его ложь становится правдой. Фильм длится 95 минут, цена на билеты варьируется от 150 до 350 рублей.

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Отечественный приключенческий фильм «Нахимовцы» повествует о проблемах отцов и детей. Два брата-близнеца растут в семье потомственных военных моряков, и отец мечтает, чтобы его дети окончили Нахимовское училище и продолжили династию. Однако, у молодых людей на свою жизнь совсем другие планы. Картина продолжается 82 минуты, цена на билеты в кинотеатрах – от 140 до 390 рублей.

Из триллеров кинотеатры будут демонстрировать американский фильм «Клаустрофобы. Долина дьявола». Компания из шести человек внезапно оказывается на незнакомом поле, у каждого из них в оказывается по одному уникальному предмету. В какой-то момент на них нападает неизвестное существо. Им ничего не остается, как попытаться выбраться из страшной ловушки. Фильм длится 89 минут. Цена на билеты – от 150 до 350 рублей.

Ужасы представлены картиной «Кукла. Последнее проклятие». В тело маленькой девочки вселяется древний демон, который наделяет ее особенной силой. В определенный момент ребенок перестает контролировать себя и демона и становится опасным для окружающих. Кино продолжается 90 минут. Цены в кинотеатрах варьируются в диапазоне от 150 до 350 рублей.