Звезда «Очень странных дел» снимется в Marvel

Пятую фазу киновселенной Marvel закончит фильм «Громовержцы». В комиксах эта команда представляет собой отряд из антигероев и злодеев, которые выполняют задания правительства. Некий аналог Отряда самоубийц из DC.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Про картину ничего неизвестно, нет даже актёрского состава, но по информации источников издания Giant Freakin Robot, в ленте снимется звезда «Очень странных дел» Сэди Синк, которая играла в сериале Макс. Согласно данным, Синк исполнит роль Певчей птицы.

В комиксах Певчая птица выступала бандиткой, которая получила способность перекричать реактивный двигатель, а также внушать разные эмоции и галлюцинации людям. Её можно несомненно назвать одной из самых ярких членов Громовержцев.