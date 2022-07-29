Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

Звезда «Очень странных дел» снимется в Marvel

Чемпионат.com

Пятую фазу киновселенной Marvel закончит фильм «Громовержцы». В комиксах эта команда представляет собой отряд из антигероев и злодеев, которые выполняют задания правительства. Некий аналог Отряда самоубийц из DC.

Звезда «Очень странных дел» снимется в Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Про картину ничего неизвестно, нет даже актёрского состава, но по информации источников издания Giant Freakin Robot, в ленте снимется звезда «Очень странных дел» Сэди Синк, которая играла в сериале Макс. Согласно данным, Синк исполнит роль Певчей птицы.

В комиксах Певчая птица выступала бандиткой, которая получила способность перекричать реактивный двигатель, а также внушать разные эмоции и галлюцинации людям. Её можно несомненно назвать одной из самых ярких членов Громовержцев.

«Громовержцы» выйдут 26 июля 2024 года.

Фильмы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители