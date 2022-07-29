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24 минуты назад

Вдохновись и твори: 6 фильмов, которые заставят вас действовать

Катя Кобышева

Что бы такого посмотреть, чтобы захотелось жить? "Рамблер" предлагает подборку фильмов, которые вдохновят на большие свершения.

Вдохновись и твори: 6 фильмов, которые заставят вас действовать
Фото: Кадр из фильма "Эдди "Орел""Кадр из фильма "Эдди "Орел""

"В погоне за счастьем"

Кадр из фильма "В погоне за счастьем"

История очень целеустремленного молодого человека, которые не захотел чувствовать себя неудачником. Он двигался к своей цели и, будучи простым коммерческим представителем, в конце концов стал успешным биржевым брокером. Смотрим, учимся и никогда не опускаем руки.

"Джерри Магуайер"

Кадр из фильма "Джерри Магуайер"

Великолепный Том Круз в роли спортивного менеджера, простого лишь на первый взгляд, который не на словах, а на деле, доказывает, что можно быть честным и благородны, и добивается успеха во всем.

"Скрытые фигуры"

Кадр из фильма "Скрытые фигуры"

Если вы не совсем понимаете, почему в США столько внимания уделяют проблеме расизма, посмотрите этот фильм. В основе сценария — реальная история трех афроамериканок, которые работали в NASA и каждый день доказывали, что они достойны.

"Эдди "Орел""

Кадр из фильма "Эдди "Орел""

Еще она спортивная драма с прекрасным Хью Джекманом в роли идеального тренера. Эдди совершает невозможное на радость маме и зло врагам. Кстати, история невыдуманная, в основе - реальные события.

"По соображениям совести"

Еще один фильм, основанный на реальных событиях, о первом военном, который отказался от службы, но при этом удостоился высшей награды. Фильм о нелегком выборе выиграл два "Оскара" и еще в четырех номинациях претендовал на победу.

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