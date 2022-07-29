Вдохновись и твори: 6 фильмов, которые заставят вас действовать

Что бы такого посмотреть, чтобы захотелось жить? "Рамблер" предлагает подборку фильмов, которые вдохновят на большие свершения.

Фото: Кадр из фильма "Эдди "Орел"" Кадр из фильма "Эдди "Орел""

"В погоне за счастьем"

История очень целеустремленного молодого человека, которые не захотел чувствовать себя неудачником. Он двигался к своей цели и, будучи простым коммерческим представителем, в конце концов стал успешным биржевым брокером. Смотрим, учимся и никогда не опускаем руки.

"Джерри Магуайер"

Великолепный Том Круз в роли спортивного менеджера, простого лишь на первый взгляд, который не на словах, а на деле, доказывает, что можно быть честным и благородны, и добивается успеха во всем.

"Скрытые фигуры"

Если вы не совсем понимаете, почему в США столько внимания уделяют проблеме расизма, посмотрите этот фильм. В основе сценария — реальная история трех афроамериканок, которые работали в NASA и каждый день доказывали, что они достойны.

"Эдди "Орел""

Кадр из фильма "Эдди "Орел""

Еще она спортивная драма с прекрасным Хью Джекманом в роли идеального тренера. Эдди совершает невозможное на радость маме и зло врагам. Кстати, история невыдуманная, в основе - реальные события.

"По соображениям совести"