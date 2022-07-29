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4 минуты назад

Звезда «Шан-Чи» намекнул на экранизацию Sleeping Dogs

Чемпионат.com

Звезда фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю заявил, что работает над адаптацией видеоигры с азиатско-американским героем. Её события происходят в Гонконге, а сам актёр, возможно, сыграет главную роль.

Звезда «Шан-Чи» намекнул на экранизацию Sleeping Dogs
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Наверное, мне не стоит ничего говорить, но есть видеоигра с азиатско-американским героем, события которой развиваются в Гонконге. Я, возможно, работаю над киноадаптацией.

Описание очень сильно напоминает Sleeping Dogs — её события тоже происходили в Гонконге и рассказывали историю полицейского Вэй Шеня, который внедряется в преступную банду для того, чтобы уничтожить её изнутри. Впоследствии герой сближается с новыми знакомыми и теперь ему необходимо понять, на чьей он стороне.

Фанатскую теорию актёр как будто бы подтвердил в «Твиттере». Один из пользователей прямо спросил у него, говорил ли он о Sleeping Dogs, на что Лю молча поставил «лайк» его сообщению.

Адаптацию Sleeping Dogs анонсировали ещё в 2018 году, а одну из главных ролей должен был исполнить Донни Йен («Ип Ман»). Однако с тех пор новостей о проекте больше не было.

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