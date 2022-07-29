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1 час назад

"Предел риска": 3 лучших фильма про деньги

Даша Краснова

Проблемы с финансами сейчас ощущают многие из нас. Справиться с плохим настроением по этому поводу и подглядеть, как другие справляются с трудностями, можно с помощью кино. Все-таки кризис — это время возможностей. "Рамблер" расскажет про три картины о деньгах.

"Предел риска": 3 лучших фильма про деньги
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

"Предел риска"

Недавно уволенный финансовый аналитик передает своему молодому коллеге флешку. На ней находятся расчеты, из которых следует, что в ближайшие время главный банк Америки обанкротится. Теперь группе специалистов всего за неделю придется разрешить задачу о том, как жить дальше.

Интересно, что создатели фильма очень точно показали финансовую корпорацию во время кризиса изнутри — расчеты, жестокие законы капитализма и никакой этики. Руководит операцией опытный биржевой маклер, которого сыграл Кевин Спейси. Однако, спасаясь сам, он разоряет тысячи других бизнесменов и даже друзей. Кажется, нечто подобное происходят прямо сейчас, не так ли?

"Области тьмы"

кадр из фильма

Жизнь нью йоркского писателя Эдди Морра нельзя назвать комфортной: мужчин страдает от продолжительного творческого кризиса, а расставание с любимой еще больше вгоняет его в тоску. В какой-то момент он пробует экспериментальную таблетку от депрессии, которая кардинально меняет его жизнь. Сначала она превращает Эдди в гениального литератора, а потом в виртуозного биржевого игрока.

Но, как можно догадаться, действие препарата со временем заканчивается. А у главного героя возникают необычные провалы в памяти. Этот фильм — утопия, которая показывает, как важно вовремя расставить приоритеты в жизни, чтобы они не ровнялись маленькой таблетке.

"Порочная страсть"

кадр из фильма

Богатый финансист Роберт Миллер обманом зарабатывает миллионы, но его мир рушится в одночасье после гибели любовницы. Герой предпринимает отчаянные шаги, чтобы замести следы аварии.

Это прекрасная художественная иллюстрация к теории о том, что чем больше у человека денег, тем больше вокруг него лжи. Фильм понравится не только поклонникам Ричарда Гира, но и ценителям таланта Сьюзен Сарандон, Летиции Касты и Тима Рота.

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