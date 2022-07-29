"Предел риска": 3 лучших фильма про деньги

Проблемы с финансами сейчас ощущают многие из нас. Справиться с плохим настроением по этому поводу и подглядеть, как другие справляются с трудностями, можно с помощью кино. Все-таки кризис — это время возможностей. "Рамблер" расскажет про три картины о деньгах.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

"Предел риска"

Недавно уволенный финансовый аналитик передает своему молодому коллеге флешку. На ней находятся расчеты, из которых следует, что в ближайшие время главный банк Америки обанкротится. Теперь группе специалистов всего за неделю придется разрешить задачу о том, как жить дальше.

Интересно, что создатели фильма очень точно показали финансовую корпорацию во время кризиса изнутри — расчеты, жестокие законы капитализма и никакой этики. Руководит операцией опытный биржевой маклер, которого сыграл Кевин Спейси. Однако, спасаясь сам, он разоряет тысячи других бизнесменов и даже друзей. Кажется, нечто подобное происходят прямо сейчас, не так ли?

"Области тьмы"

кадр из фильма

Жизнь нью йоркского писателя Эдди Морра нельзя назвать комфортной: мужчин страдает от продолжительного творческого кризиса, а расставание с любимой еще больше вгоняет его в тоску. В какой-то момент он пробует экспериментальную таблетку от депрессии, которая кардинально меняет его жизнь. Сначала она превращает Эдди в гениального литератора, а потом в виртуозного биржевого игрока.

Но, как можно догадаться, действие препарата со временем заканчивается. А у главного героя возникают необычные провалы в памяти. Этот фильм — утопия, которая показывает, как важно вовремя расставить приоритеты в жизни, чтобы они не ровнялись маленькой таблетке.

"Порочная страсть"

кадр из фильма

Богатый финансист Роберт Миллер обманом зарабатывает миллионы, но его мир рушится в одночасье после гибели любовницы. Герой предпринимает отчаянные шаги, чтобы замести следы аварии.