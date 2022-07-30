Карен Шахназаров: «Я свои фильмы не пересматриваю»

«Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх» - еще советская классика. «Курьер» - культовое кино перестройки. «Цареубийца» и «Американская дочь» в свое время были лидерами проката. Ну а недавний сериал «Анна Каренина. История Вронского» не обсуждал разве что ленивый…

Фото: Мир новостей Мир новостей

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8 июля маститому режиссеру и директору «Мосфильма» исполнилось 70 лет. О юбилее, творческих и личных планах, взглядах на пути развития отечественного кинематографа (которому западные санкции дали шанс сделать рывок вперед), своей дипломной работе на режиссерском факультете ВГИКа и шкале, по которой он измеряет успех, рассказал нам сам юбиляр.

«НЕ ДУМАЙ О ВОЗРАСТЕ»

- Карен Георгиевич, поздравляем вас с юбилеем. Как отметили?

- Спасибо! Отметил на работе, большого праздника не было. Я сейчас занят подготовкой к предстоящему старту съемок. Так что никаких мероприятий особых не было.

- Какие-то личные итоги подводили? Все же у вас круг­лая и значимая дата.

- Конечно. Хочешь не хочешь, но ты подводишь для себя какие-то итоги. Пора уже! (Смеется.) Вспоминаешь, что удалось, а что - нет... Конечно, еще есть такой момент: ты начинаешь замечать, что немало людей, которые тебя окружали и с которыми ты шел по жизни, уходят из этого мира... Но я стараюсь об этом не думать. Моя покойная мама когда-то сказала - мне тогда было лет 60: «Ты не думай о возрасте, выбрось это из головы, и все!» Я думаю, что это самое правильное решение.

- Расскажите о предстоящей работе: что это будет за фильм?

- Рабочее название картины «Хитровка». Так назывался один из самых злачных и опасных районов Москвы начала XX века, который прекрасно описывал Владимир Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи». Сценарий я написал с двумя молодыми сценаристками - как раз по мотивам рассказов этого писателя, плюс туда мы включили некоторые сюжеты рассказов Конан Дойла. Получился такой комический детектив или даже триллер. Главные действующие лица будут Владимир Гиляровский и Константин Станиславский. Это пока все, что я могу рассказать.

- А кто исполняет главные роли?

- На роль Гиляровского утвержден Михаил Пореченков, а Станиславского будет играть Константин Крюков. Хотелось бы сказать, что для меня кинопробы — это всегда очень важный процесс, длится он довольно долго. А на этой картине они были какие-то нереально длинные, и пришло много актеров, в основном молодые и среднего возраста - новое поколение. И я очень высокого мнения о них: много талантливых ребят, высокопрофессиональных. Понятно, что я кого-то утвердил, а кого-то - нет. Но в целом уровень у них у всех был очень высокий.

ШАНС ДЛЯ НАШЕГО КИНО

- Сейчас из российского проката ушли почти все иностранные фильмы. Нашему российскому кино это дает больше шансов?

- Да. Я считаю, что это открывает очень большие возможности. Всегда был сторонником ограничения иностранного присутствия на нашем кинорынке. Это хороший шанс, но весь вопрос в том, как мы им воспользуемся. Нам надо нарастить количество производимых фильмов. Вот телевидение, кстати, в этом плане работает довольно успешно: и Первый канал, и «Россия-1» производят большое количество качественных сериалов. У нас на телевидении практически нет иностранных сериалов. А вспомните 1990-е годы — это были бразильские, мексиканские. А сейчас идут в основном нашего производства. Так что это вполне реализуемая задача.

- Многие отмечают, что в нашем кинематографе практически нет детского кино…

- Для детского кино важна государственная поддержка. В Советском Союзе детское кино — это была целая отрасль, где все было продумано и четко организовано. Была построена целая Киностудия имени Горького, которая успешно снимала детские фильмы всех жанров. Целая программа была. Воспитывались режиссеры, сценаристы… Так что дело это непростое. Вообще снимать детское кино — это самое неблагодарное дело для режиссера. Потому что на фестивали эти фильмы не берут, никаких призов за них не дают, а видеть счастливые улыбки детей - этого мало для удовлетворения режиссерского тщеславия. В советское время были и детские кинофестивали, и свои призы, и даже госпремии. То есть были стимулы, чтобы режиссер не просто сделал одну детскую картину, а остался в этом кино, в этом жанре. У нас сегодня такого практически нет. Так что это особое дело - детское кино. Мне скажи - я, наверное, не взялся бы делать детскую картину. Этому надо учиться, и это надо понимать. Единственная страна в мире, которая имела детское кино, это был Советский Союз. Он его создал и пестовал начиная с 20-х годов прошлого века. Потом, к сожалению, это было разрушено... Очень надеюсь, что эта проблема решится.

С сыновьями Васей и Ваней и их мамой - актрисой Дарьей Майоровой

МРАЧНЫЙ ГАЙДАЙ

- Ваша дипломная работа во ВГИКе - фильм «Шире шаг, маэстро!» - была высоко оценена. Помните, как работали над этой лентой?

- Мне повезло снимать дипломную картину по замечательному рассказу Василия Шукшина. Я пытался передать его настроение и главную мысль: надо замечать и видеть вокруг хорошее, прекрасный мир. Председателем государственной экзаменационной комиссии у меня был Леонид Гайдай. Потому что обычно на эту должность во ВГИКе приглашали известного режиссера, который там не преподавал. А у меня снималась в этой работе Нина Павловна Гребешкова (супруга Леонида Гайдая. - Ред.). Это было просто совпадением, естественно, я не мог знать заранее, кто будет в комиссии. Нина Павловна Гребешкова - прекрасная женщина и замечательная актриса, я с ней подружился, и дружим мы до сих пор… Так вот. Гайдай был своеобразный, конечно, человек. Он смотрел мою работу с абсолютно мрачным лицом. И потом задал мне вопрос: «Зачем вы это сняли?» При этом вид его был тоже недовольный. С меня мгновенно спесь вся слетела, я подумал, что ему не понравилось. А в то время было очень важно получить пять за дипломную работу. Если ты пятерку получал, то это давало тебе право снимать полнометражное кино, а если четыре - ты уходил во вторые режиссеры. И Гайдай мне поставил - неожиданно для меня - пять! Но самое интересное было потом. Вечером мне звонит Нина Павловна. Я ее спрашиваю: «Леониду Иовичу не понравилась моя картина?» - «Ты что, он в восторге!» - «Он такой мрачный сидел…» - «Да ты Леню не знаешь! Он всегда такой». Я потом с Гайдаем поближе познакомился - и должен сказать, что он, конечно, настоящий комедиограф. Он был на редкость неулыбчивый и молчаливый - никогда не подумаешь, что является режиссером редкого комедийного таланта. Ну и человек был совершенно замечательный!

- Скажите, а какими работами вы особо гордитесь?

- К юбилею много моих картин показали на телевидении, и я очень благодарен. Потому что режиссеру важно, когда его картины показывают. У меня довольно разные фильмы, и, конечно, понятно, что, и на мой взгляд, какие-то сильнее, какие-то слабее. Но я даже не по картинам сейчас больше вспоминаю свою кинобиографию, а по сценам, которые мне удались или нет. У меня был и есть кумир - Федерико Феллини. Он как-то написал: «Если в фильме есть четыре хорошие сцены, то это хороший фильм». И он невероятно прав! Потому что сделать хорошую сцену очень сложно. Ты порой смотришь фильм - и потом начинаешь анализировать и понимаешь, что сцен, которые были бы хорошими, несли какую-то образность, смысл, особую эмоцию, - их нет... Свои картины я не пересматриваю, но вспоминаю по сценам. Однако рассказывать об этом зрителю ни к чему. Я достаточно самокритичен и думаю, что у меня есть картины, где нет хороших сцен, как я считаю… Но есть и те, где и больше четырех хороших сцен. А это уже неплохо…