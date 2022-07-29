Куарон снимет фильм "Джейн" о Филипе Дике и его сестре-близнеце

Обладательница премии "Оскар" Шарлиз Терон и лауреат множества премий "Оскар" Альфонсо Куарон спродюсируют фильм "Джейн" для Amazon, посвященный жизни писателя-фантаста Филипа Дика ("Мечтают ли андроиды об электроовцах?"). Им будет помогать дочь автора Иза Хакетт. Об этом сообщает Deadline.
Сюжет сконцентрируется на истории женщины, которая пытается спасти брата-близнеца из затруднительных ситуаций, как реальных, так и воображаемых. Шарлиз Терон исполнит роль главной героини.
"История "Джейн" была со мной, сколько я себя помню. Она сестра-близнец моего отца, умершая через несколько недель после рождения, была в центре его вселенной. Этот фильм бросит вызов условностям байопика и воплотит альтернативную реальность, которую так отчаянно желал Филип Дик",
- сказала Хаккет. Фильм находится на ранней стадии разработки, поэтому другие детали еще неизвестны.