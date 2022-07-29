Куарон снимет фильм "Джейн" о Филипе Дике и его сестре-близнеце

"История "Джейн" была со мной, сколько я себя помню. Она сестра-близнец моего отца, умершая через несколько недель после рождения, была в центре его вселенной. Этот фильм бросит вызов условностям байопика и воплотит альтернативную реальность, которую так отчаянно желал Филип Дик",