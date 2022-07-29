Стартовали съемки кинокомикса "Мадам Паутина"

На широкие экраны спин-офф "Человека-паука" выйдет осенью 2023-го года.

Фото: Inc-News Inc-News

Увлекательная паутина для распутывания. Захват вселенной Человека-паука продолжается с новым приключенческим боевиком, который строится вокруг женщины. Детали сюжета пока неизвестны, но название картины заявляет историю о героине марвеловских комиксов - Мадам Паутине.

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Впервые она появилась в 210-м номере "Удивительного Человека-паука" (1980) и представляет собой мутанта с даром ясновидения, предсказывая будущее супергероям во вселенной Человека-паука. В комиксах Мадам Паутина не только направляет альтер-эго Питера Паркера, но и некоторых его приятелей. Обычно она изображается в виде пожилой, незрячей и парализованной женщины, окружённой подобием искусственной паутины, спроектированной для сохранения ей жизни.

Надо отметить, что история находилась в разработке у Columbia Pictures и Marvel Studios несколько лет. В мае 2020-го режиссёр С.Дж. Кларксон был нанят для постановки "женского" кинокомикса. На главную роль тогда рассматривались Шарлиз Терон и Эми Адамс. Студия утвердила сценаристами Мэтта Шазаму и Берка Шарплесса, которые стояли за спин-оффом приятеля Человека-паука - Морбиуса. А в феврале этого года уже велись переговоры об участии в проекте с Дакотой Джонсон.Кто войдёт в актерский состав фильма?Хотя официальная информация о том, кто исполнит роли, отсутствует, многие издания сообщили, что Мадам Паутиной утверждена именно Джонсон.

В июне актриса детализировала в беседе с Collider свой опыт, подогревая интерес к потенциальному блокбастеру после работы в таких небольших картинах, как "Незнакомая дочь" (2021) и "В ритме ча-ча-ча" (2022).

"Поработав практически во всех жанрах, я могу привнести кое-что из маленьких фильмов в большие... Вообще, я люблю смотреть масштабные фильмы, сделанные с душой",

- отметила актриса.

Присоединится к звезде "Пятидесяти оттенков серого" на съемочной площадке Сидни Суини. Она лично подтвердила в мае на Met Gala 2022, что летом приступит к работе над "Мадам Паутиной". Позже в этом же месяце она призналась в беседе с Variety на Каннском кинофестивале, что заказала "пачку книг с комиксами", чтобы подготовиться к роли.

"Активно учусь. На самом деле, я всегда фанатела от фильмов Marvel",

- сообщила звезда сериала "Эйфория".

"Я выросла на них и поглощена этим миром всю свою жизнь, поэтому быть его частью - это такая большая удача для меня".

К актерскому составу проекта также добавились Адам Скотт, Эмма Робертс, Изабела Мерсед, Селеста О'Коннор, Тахар Рахим и Майк Эппс.

На опубликованных снимках со съемок фанаты обратили внимание на красное кожаное пальто Джонсон и вспомнили о Джулии Карпентер, которая щеголяла точно в таком же наряде в комиксах под кличками Женщина-паук и Мадам Паутина. Таким образом, Дакота формально подтвердила свою роль в этой картине. Другие "закадровые фотографии" от журналиста Boston Globe Кевина Слейна показывают съемочную площадку с рекламой Palm Pilots (прототип современных смартфонов) "со скоростью 3G" и билборд с дебютным альбомом Бейонсе, что наталкивает на мысль о том, что действие фильма - или, по крайней мере, некоторых его эпизодов - происходит в начале 2000-х годов. Возможно, это связано со способностью ясновидящей героини заглядывать в будущее.