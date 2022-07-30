Кино после заката: где смотреть фильмы под открытым небом

О своем уходе из России заявила корпорация IMAX, представлявшая одноименную сеть кинотеатров. А ранее на больших экранах в России остановили показ голливудских фильмов. Однако для москвичей это вовсе не проблема: в столичных парках работают летние кинотеатры под открытым небом, где показывают душевное кино.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Таганский: советские фильмы Метро Пролетарская, ул. Таганская, вл. 40–42

Главная площадь парка «Таганский».

Вместимость: 50 человек

Вход бесплатный!

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На главной площади Таганского парка обустроили небольшой кинотеатр под открытым небом — вечером здесь расставляют стулья и показывают кино совершенно бесплатно. Кинопоказы идут несколько дней в неделю — о расписании и репертуаре можно узнать на сайте парка. Все сеансы начинаются в 20:00. 29 июля здесь покажут фильм «Неисправимый лгун» с Эдитой Пьехой и другими известными советскими актерами, а 5 августа — не менее легендарный советский детектив «Дело пестрых».

Сокольники: укутаться в плед Метро Сокольники, Митьковский пр-д, 10

Парк «Сокольники»

Вместимость: 180–200 человек.

Билеты: 250–450 рублей.

Кинотеатр из экоматериалов под открытым небом устроен так удачно, что с любого места экран видно очень хорошо. Зрителям выдаются мягкие подушки и пледы, перед сеансом можно купить кофе и еду в одном из кафе. Хотя билеты и имеют указание места, зрители занимают места, удобные им — в прохладные вечера подушек и пледов на всех может не хватить. Заметен кинотеатр не сразу — так удачно его вписали в небольшую нишу среди деревьев вдоль Митьковского проезда. Удобно доезжать до него на велосипеде или самокате — есть парковка.

Фили: есть навес Метро Багратионовская, ул. Б. Филевская, 22, стр. 8

Главная аллея парка «Фили»

Вместимость: 120 человек.

Билет: 250–350 рублей.

Архитектурой этот кинотеатр напоминает большую палатку. Зал на 110–120 мест оборудован лавочками. Главный его плюс — есть навес! Так что проливной дождь не страшен. Звук немножко портят тканевые стенки, но это же летний кинотеатр, тут и не должно быть ничего капитального. Его хорошо видно с главной аллеи парка Фили, рядом несколько кафе.

Музеон: артхаус Метро Парк Горького, ул. Крымскй Вал, вл. 2

Парк «Музеон»

Вместимость: 190 человек.

Билет: 300–450 рублей.

Место, где традиционно собираются любители артхаусного кинематографа. Фильмы «не для всех», занимающие свою, пусть и маленькую нишу в современном производстве, показываются два раза в сутки — оба поздним вечером. Приходить лучше заранее — на особо культовые ленты зал может быть битком. Видно со всех мест прекрасно. Зрители видят здание советского отеля, построенного когда-то для больших партийных начальников. При входе — кафе.

Остров мечты: увидеть премьеры Метро Технопарк, пр-т Андропова, 1

Южный ландшафтный парк

Вместимость: 80–100 человек.

Билет: 200–700 рублей в зависимости от места.

На территории ландшафтного парка при комплексе аттракционов «Остров мечты» тоже есть небольшой кинотеатр. Кинопоказы — каждый вечер после 21:00. Стоимость билетов сильно зависит от того, на чем зритель будет сидеть: легкий пуфик стоит в два раза дешевле, чем удобный деревянный шезлонг, на котором можно смотреть кино почти лежа. Недорогих пуфиков заметно меньше, чем дорогих шезлонгов. Репертуар самый разнообразный, по два сеанса в день. Начало первого — в 21:00, а начало второго может варьироваться.

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