Кино после заката: где смотреть фильмы под открытым небом

О своем уходе из России заявила корпорация IMAX, представлявшая одноименную сеть кинотеатров. А ранее на больших экранах в России остановили показ голливудских фильмов. Однако для москвичей это вовсе не проблема: в столичных парках работают летние кинотеатры под открытым небом, где показывают душевное кино.
На главной площади Таганского парка обустроили небольшой кинотеатр под открытым небом — вечером здесь расставляют стулья и показывают кино совершенно бесплатно. Кинопоказы идут несколько дней в неделю — о расписании и репертуаре можно узнать на сайте парка. Все сеансы начинаются в 20:00. 29 июля здесь покажут фильм «Неисправимый лгун» с Эдитой Пьехой и другими известными советскими актерами, а 5 августа — не менее легендарный советский детектив «Дело пестрых».
Кинотеатр из экоматериалов под открытым небом устроен так удачно, что с любого места экран видно очень хорошо. Зрителям выдаются мягкие подушки и пледы, перед сеансом можно купить кофе и еду в одном из кафе. Хотя билеты и имеют указание места, зрители занимают места, удобные им — в прохладные вечера подушек и пледов на всех может не хватить. Заметен кинотеатр не сразу — так удачно его вписали в небольшую нишу среди деревьев вдоль Митьковского проезда. Удобно доезжать до него на велосипеде или самокате — есть парковка.
Архитектурой этот кинотеатр напоминает большую палатку. Зал на 110–120 мест оборудован лавочками. Главный его плюс — есть навес! Так что проливной дождь не страшен. Звук немножко портят тканевые стенки, но это же летний кинотеатр, тут и не должно быть ничего капитального. Его хорошо видно с главной аллеи парка Фили, рядом несколько кафе.
Место, где традиционно собираются любители артхаусного кинематографа. Фильмы «не для всех», занимающие свою, пусть и маленькую нишу в современном производстве, показываются два раза в сутки — оба поздним вечером. Приходить лучше заранее — на особо культовые ленты зал может быть битком. Видно со всех мест прекрасно. Зрители видят здание советского отеля, построенного когда-то для больших партийных начальников. При входе — кафе.
На территории ландшафтного парка при комплексе аттракционов «Остров мечты» тоже есть небольшой кинотеатр. Кинопоказы — каждый вечер после 21:00. Стоимость билетов сильно зависит от того, на чем зритель будет сидеть: легкий пуфик стоит в два раза дешевле, чем удобный деревянный шезлонг, на котором можно смотреть кино почти лежа. Недорогих пуфиков заметно меньше, чем дорогих шезлонгов. Репертуар самый разнообразный, по два сеанса в день. Начало первого — в 21:00, а начало второго может варьироваться.
Первый советский кинотеатр «Ударник» тоже мог быть под открытым небом — по замыслу архитектора две полусферы должны были раздвигаться. Однако крыша раскрылась только один раз — в 1931 году, на церемонии открытия. В тот же день ее заклинило, и больше конструкцию не использовали. Саму же идею кино под открытым небом в СССР широко использовали: были выпущены кинопередвижки — киноаппараты на базе автобусов, грузовиков и даже мотоциклов.