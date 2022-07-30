Почему нужно посмотреть фильм «Асфальтовое солнце»

Российское кино все чаще обращается к ретро-тематике. Возможно, все дело в теплой ностальгии по юности на рубеже восьмидесятых и девяностых. Фильм режиссера Ильи Хотиненко именно такой — в духе легендарного «Курьера», но без подтекстов. Просто лето, солнце, роликовая доска и первая любовь.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Советская тема в сюжетах современного кино могла изрядно поднадоесть. Расследование эпидемии ВИЧ-инфекции в «Нулевом пациенте», поиски маньяка в недавней «Казни», отдых в детском лагере — «Артек. Большое путешествие». И теперь нам снова предлагают погрузиться на 30 лет в прошлое, чтобы вспомнить юность.

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Может быть, это коммерческий прием для привлечения зрителей, ведь при нынешнем кризисе смыслов приходится искать ориентиры и вдохновение в прошлом. С другой стороны, а почему бы и нет? Особенно, если режиссер бережно восстановил все атрибуты той эпохи. Именно так и сделал Илья Хотиненко в своем фильме «Асфальтовое солнце». На фоне остальных телевизионных работ режиссера эта лента явно стоит особняком.

Слово и Дело

Действие фильма происходит в 1982 году в типичном приморском городке. Главный герой — 15-летний Артем (Артем Фадеев) — и его отец (Олег Ягодин) ловят все, что идет с Запада и по-настоящему дружат: носят джинсы, подпевают просочившейся в СССР пластине AC/DC и смеются под жарким солнцем. Однако вскоре идиллия нарушается: отец сбегает из страны и фактически предает сына.

Теперь Артему предстоит заново выстраивать все свои ориентиры и по-настоящему знакомиться с жизнью. Он влюбляется в новенькую девочку в классе, заводит врага, а главное связывает свое лето с новым увлечением — катанием на скейтборде, который в фильме нежно называют «роликовой доской». Борд Артем делает сам, но самое сложное впереди — нужно научиться кататься и выиграть соревнование у главного задиры на «дороге смерти».

Слово и Дело

Фильм настолько светлый и теплый, что в наличии хэппи-энда в финале сомневаться не приходится. Остается только расслабиться и наслаждаться приятной ностальгической атмосферой, которая, кстати, передана просто блестяще. Авторы бережно сохранили все приметы ушедшей эпохи: советские люди ощущают, что страна меняется, подступает перестройка вместе с многочисленными атрибутами Запада из-за «железного занавеса» — джинсы, пластинки американских рок-звезд, жвачки, скейтборды и иностранные журналы. Кажется, что это и есть свобода. Но на самом деле герои тянутся к внутренней свободе, которой совершенно не важно, по какую сторону «занавеса» ты находишься.