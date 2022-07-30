По сериалу «Острые козырьки» выйдет фильм

Еще в 2021-м создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт заявлял про работу над художественном фильмом по общей вселенной. Однако только через год он раскрыл планы более детально.

Работа над фильмом по мотивам сериала «Острые козырьки» начнется уже в 2023 году. Мы будем снимать его в разных локация города Бирмингем.

— Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки».

Стивен Найт также отметил, что выбрал для съемок именно Бирмингем, потому что в нем орудовала реально существующая банда «Острые козырьки» — это было в 1920-х.