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30 минут назад

По сериалу «Острые козырьки» выйдет фильм, рассказывающий историю семьи Шелби

Cq.ru

Еще в 2021-м создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт заявлял про работу над художественном фильмом по общей вселенной. Однако только через год он раскрыл планы более детально.

По сериалу «Острые козырьки» выйдет фильм
Фото: Cq.ruCq.ru

Работа над фильмом по мотивам сериала «Острые козырьки» начнется уже в 2023 году. Мы будем снимать его в разных локация города Бирмингем.

— Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки».

Стивен Найт также отметил, что выбрал для съемок именно Бирмингем, потому что в нем орудовала реально существующая банда «Острые козырьки» — это было в 1920-х.

В полнометражной экранизации авторы должны более подробно рассказать, чем все-таки закончилась история семьи Шелби. Сериал пока остановился на шестом сезоне, последняя серия которого вышла 4 апреля 2022 года.

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