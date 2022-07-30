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1 час назад

У трейлера фильма «Джон Уик 4» появился русский перевод

Cq.ru

23 июля вышел тизер-трейлер фильма «Джон Уик 4», главную роль в котором сыграл голливудский актер Киану Ривз. В кинокартине расскажут историю, которая развивалась после событий третьей части, а также покажут войну против Правления Кланов.

У трейлера четвертого «Джона Уика» появился русский перевод
Фото: Cq.ruCq.ru

Позже специально для российских зрителей был сделан дублированный тизер-трейлер. Хоть диалогов в ролике немного, но он набрал более 1 млн просмотров, свыше 28 тысяч лайков и 1,6 тысячи комментариев.

Появился небольшой интерес дожить до следующего года.

Премьера «Джона Уика 4» должна была состояться уже 27 мая 2022-го, но фильм перенесли. Теперь релиз запланирован на 24 марта 2023 года.

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