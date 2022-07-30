У трейлера четвертого «Джона Уика» появился русский перевод

23 июля вышел тизер-трейлер фильма «Джон Уик 4», главную роль в котором сыграл голливудский актер Киану Ривз. В кинокартине расскажут историю, которая развивалась после событий третьей части, а также покажут войну против Правления Кланов.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Позже специально для российских зрителей был сделан дублированный тизер-трейлер. Хоть диалогов в ролике немного, но он набрал более 1 млн просмотров, свыше 28 тысяч лайков и 1,6 тысячи комментариев.

Появился небольшой интерес дожить до следующего года.