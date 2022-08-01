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35 минут назад

Марго Робби — о «Барби»: фильм превзойдет все ваши ожидания

Чемпионат.comиещё 1

В интервью The Sun Марго Робби, исполнительница роли Барби в одноимённом фильме, рассказала о своих впечатлениях от ленты. Ещё перед началом съёмок её настолько поразил сценарий «Барби», что она незамедлительно согласилась сыграть главную роль.

Марго Робби — о «Барби»: фильм превзойдет все ваши ожидания
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Когда я впервые прочитала сценарий, то подумала:

«Это один из лучших сценариев, который я когда-либо читала. Я должна стать частью этой истории».

К сожалению, актриса не рассказала, что такого впечатляющего она увидела в сценарии адаптации жизни куклы. Однако девушка заявила, что люди точно не ожидают, чем на самом деле окажется лента, и в очередной раз похвалила постановщицу Грету Гервиг.

Какие бы у людей ни были ожидания от фильма про Барби, им нужно полностью переосмыслить их, потому что Грета создала нечто особенное.

Примерно об этом же ранее говорил и Райан Гослинг — исполнитель роли Кена, возлюбленного Барби. Судя по всему, картина действительно сможет удивить обычного зрителя.

Премьера «Барби» состоится 20 июля 2023 года.

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