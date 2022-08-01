Серый боевик про серого человека

Райан Гослинг играет сидельца, который попал в тюрьму по сугубо "благородным" причинам: защищал младшего брата от тирана отца. И вот ему выпадает шанс выйти из-за решетки, но с условием, что теперь его жизнь принадлежит секретной службе в статусе "серого человека" без имени и с номером "шесть".

Фото: Волга Ньюс Волга Ньюс

За 12 лет работы Шестой себя зарекомендовал отлично, но руководство ведомства сменилось и у власти сейчас стоит человек, который ради собственных интересов не брезгует никакими методами. У этого злодея в структуре целая команда, благо все они выпускники привилегированной "лиги плюща", где, видимо, готовят исключительно социопатов. Навыки друзей злодею понадобятся, когда Шестой, взяв задание убить коллегу, получает от того подарок — секретные документы, дискредитирующие департамент. Шестого надо уничтожить, и к делу призывается отбитый однокурсник в коротких штанишках и с немодными усиками Ллойд, которого играет Крис Эванс. Тут начинаются кошки-мышки с путешествием по Европе и Азии — в начале фильма локации героев сменяются каждые пять минут.

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У американского секретного ведомства в каждом европейском городе свои наемники, которые по любому приказу третьего человека готовы снести полгорода. Так как режиссерам привалило $200 млн, а руки умеют снимать разве что "марвеловские" комиксы, кажется, что большая часть денег ушла на спецэффекты — разбитые машины, сошедшие с рельсов трамваи, погони, взрывы, прыжки с самолетов, драки в историческом дворце. Не обошлось в сюжетной линии и без личного мотива — Ллойд берет в заложники дочку бывшего начальника Шестого, с которой главный персонаж был очень дружен. И, конечно, на экране будет суровая красотка в исполнении Анны де Армас, которая не понимает что происходит, но искренне верит Шестому. Весь сюжет сплетен в клубок красочными локациями и эпичными экшн-сценами.

Такие фильмы получаются, когда креативный отдел фильма сталкивается с маркетинговым и проигрывает все свои оригинальные задумки. "Если такое раньше хорошо продавалось, давайте сделаем подобное", — говорят маркетологи и вешают этот лозунг над головами сценаристов. Так как "Серый человек" делался людьми, сломанными продакшеном знаменитых "Мстителей" и большими деньгами, то они, видимо, сильно не сопротивлялись. В одной из рецензий удачно заметили: создается впечатление, что сюжет к "Серому человеку" писала нейросеть на основе штампов прошлых лет. Хотелось бы все это назвать данью уважения культовым персонажам Джеймсу Бонду и Джейсону Борну, оммажем шпионским боевикам, но все сделано с таким серьезным видом и с такой претенциозностью, что остается стойкое ощущение, что тебе соврали и выдали чужую историю за свою. При этом не следует забывать и про какие-то этические моменты, совершенно оторванные от современной повестки: не стоит киношным американским спецслужбам в погоне за одним персонажем сносить половину европейского города — это уже не проходит экзотической локацией, а становится отражением мировосприятия, транслируемого через индустрию.

Привычный Райан Гослинг переходит из фильма в фильм в одном и том же образе усталого и чуть надломленного прошлым человека, взбунтовавшимся от выполнения чужих приказов. Красотка Анна де Армас появилась в сценарии, видимо, только ради того, чтобы на фильм не набросились с обвинениями в очередном акте пренебрежения женскими персонажами. Крис Эванс заигрался со своим героем. Видимо так хотелось Эвансу исполнить противоположность Капитану Америке, что трудно не заметить, как он наслаждается своим образом, хотя все другие актеры играют по стандартной схеме. Ну и не зря персонаж Эванса становится центральной конфликтной точкой, вносящей хоть какую-то долю непредсказуемости следующего кадра. Как будто бы в серый боевик из сценарных штампов забросили какого-то сумасшедшего актера, который вдруг решил повеселиться.

Стоит заметить, что фильм получился очень "зрительским". И если критики его разгромили, то простым зрителям он заходит на "ура". Фоновый экшен с любимыми актерами, чтобы убить пятничный вечер. К сожалению, у Netflix такие пустые высокобюджетные фильмы становятся привычкой. Они даже угрожают сделать из "Серого человека" свою киновселенную со спин-оффами, сиквелами и приквелами.