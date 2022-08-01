«Русалка и дочь короля»: волшебная история дружбы

Это история о Мари-Жозеф, девушке, которая с раннего детства воспитывалась в монастыре. Она всю жизнь считала себя сиротой, но оказалось, что у нее есть отец и он «Король-солнце» Людовик XIV. Оказавшись во дворце Мари-Жозеф находит подземное озеро, в котором живет русалка. Девушки становятся подругами, но Король и придворные верят, что если съесть русалку, то ее неисчерпаемый источник жизненных сил поможет королю стать бессмертным.