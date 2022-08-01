11 долгожданных сиквелов, которые выйдут совсем скоро

Критики вечно ругают продолжения фильмов, особенно если на дворе уже седьмая серия. Но если подумать — продолжения замечательны! Как-никак, старые знакомые. А если не понравится, можно пересмотреть первый фильм.
Фильмы да сериалы от « Марвел» послушно плодятся — это хорошо. При этом слегка накрывает ощущение бесцельности этой движухи — это плохо. Хотелось бы увидеть новых « Мстителей», чтобы поставить точку, однако « Мстители» в планах на далекое будущее — на 2025 год. Третий « Человек-муравей» должен отвлечь от таких дурных мыслей, да и вообще от любых. Режиссер тот же, актеры те же, так что квант веселья гарантирован.
Да-да, уже шестой выпуск « маски-шоу». А ведь еще не все успели поглядеть пятый — фанатам он понравился, а случайные зрители слегка заскучали от фан-сервиса. Пятую посмотреть придется, ибо будущий слэшер продолжит следить за судьбой тех, кто выжил в предыдущей резне.
Киану Ривз скрывается от лучших киллеров планеты и пытается при этом сохранить человечность и элегантный костюм. «Уиков» наплодят еще много: Ривз заявил, что будет в них сниматься до тех пор, пока способен стоять на ногах. Режиссер тоже проверенный — он снимал все предыдущие фильмы о похождениях Джона Уика и почти ничего больше.
Вин Дизель и семейка грабителей на колесах обязаны выдать что-то невероятное, ибо « Форсаж-9» принес зрителям сплошную скуку и расстройство. Спасать франшизу вызвали французского режиссера, который снял для нас классные воровские фокусы — « Иллюзии обмана». Фокусник сейчас и впрямь не помешает.
Ромком про бабушек, которые обчитались «Пятьдесят оттенков серого» и пустились во все тяжкие, заработал внезапно большие деньги. Так что студия оперативно собрала в пучок все тех же актрис (среди них Дайан Китон и Джейн Фонда) и в сиквеле отправляет их грешить в Италию.
Фрик-шоу с галактическими клоунами продолжается. Скорее всего, это будет самый забавный фильм « Марвела» из грядущих. Звездный Лорд с подельниками отправятся в злачные уголки Мультивселенной. Грядет много мордобоя и фирменных подколок от говорливого енота.
До премьеры меньше года, а с названием картины все еще непонятки — в заголовке обязано присутствовать нечто вроде « Индиана Джонс и Дары Смерти». Но подходящих слов пока не найдено, авторы фильма молчат. Стивен Спилберг сдался и отказался снимать кино своими силами — делегировал полномочия Джеймсу Мэнголду (« Логан»). Зато Харрисон Форд на месте, шляпа и кнут тоже от роли не отказались.
Кандидат на самое длинное название блокбастера в грядущем году. Том Круз и Саймон Пегг снова влипнут в какую-то шпионскую передрягу, причем настолько сложную, что понадобятся два фильма, чтобы все пересказать. Заключительная часть — в июне 2024 года.
Хоррор про медиумов и злые души все не хочет нас отпускать. Детали сюжета не разглашаются, даже нанятый нашей редакцией экстрасенс не смог в этом помочь. Зато мы точно узнали, что в « Астрал» вернется Патрик Уилсон, которого нам так не хватало в последних выпусках.
« Дюна» была чудесной, и все же не без изъянов. Главным изъяном являлось отсутствие продолжения. Вот оно! С Тимоти Шаламе все в порядке — его герой должен прижиться в пустыне, жениться и покуролесить с червями. Хотя сейчас пошли такие креативные сценаристы, что одним махом перечеркнут книгу и пойдут своим путем. Короче, увидим.
Первые « Наследники» обернулись приятным сюрпризом. Кто бы мог подумать, что превратить Охотников за привидениями в детишек окажется столь замечательной затеей. Продолжение смело намечено на Рождество. Инсайдеры подсказывают, что по сценарию ребята переместятся в Нью-Йорк, в штаб-квартиру старых охотников за призраками. Звучит слегка банально, но кто ненавидит банальности, тот и не ходит на сиквелы.