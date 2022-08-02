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46 минут назад

К фильму "Сказка" проявили интерес западные прокатчики

ТАССиещё 1

Интерес к показам нового фильма Александра Сокурова "Сказка", мировая премьера которого состоится 6 августа на кинофестивале в Локарно, проявили прокатчики в странах Европы, в США и Латинской Америке. Об этом режиссер сообщил ТАСС во вторник.

К фильму "Сказка" проявили интерес западные прокатчики
Фото: Кадр из фильма "Сказка"Кадр из фильма "Сказка"

"Очень много заявок и просьб, десятки просто идут сейчас из разных стран мира. Будем <...> показывать эту картину всем", - сказал Сокуров. "[Это] все европейские страны, Америка, Латинская Америка. <…> Из некоторых стран по несколько предложений, из Франции, насколько я знаю, несколько предложений, даже не один прокатчик, а несколько",

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- уточнил он.

Режиссер напомнил, что изначально "Сказку" планировалось представить на Каннском фестивале, но организаторы смотра в последний момент отменили показ.

"Когда фильм попросили в Каннах, и они увидели, они были настолько изумлены и испуганы этим фильмом, что они немедленно отправили этот фильм для консультации в спецслужбы Франции", - рассказал он. По его словам, день показа в Каннах был назначен, "но потом все же они испугались, не решились показать его". "Это не было проблемой "русский фильм/не русский фильм", это было за пределами этой проблемы",

- подчеркнул он.

"Далее нас попросили представить картину в Венеции, но из программы Венецианского фестиваля мы сами забрали картину, потому что наблюдали за тем, что там так же впали в ступор по поводу того, что они увидели. И мы передали картину в Локарно, где ее ждали все эти месяцы и очень просили показать ее", - рассказал режиссер. Он отметил, что рад включению "Сказки" в программу смотра в Локарно. "Я очень хочу, чтобы этот фильм увидели обязательно в странах Старого Света",

- добавил он.

Сокуров отметил, что пока не знает, как будут организованы показы его нового фильма в России.

Фильм "Сказка" включили в программу Concorso internationale, где показывают мировые премьеры авторского кино, соревнующиеся за главный приз киносмотра - "Золотого леопарда". Картину сняли в рамках совместного производства России и Бельгии. Она посвящена тематике Второй мировой войны. Ранее режиссер отмечал, что фильм создали на частные средства, без государственной поддержки.

Фильмы,Александр Сокуров,
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