К фильму "Сказка" проявили интерес западные прокатчики

"Далее нас попросили представить картину в Венеции, но из программы Венецианского фестиваля мы сами забрали картину, потому что наблюдали за тем, что там так же впали в ступор по поводу того, что они увидели. И мы передали картину в Локарно, где ее ждали все эти месяцы и очень просили показать ее", - рассказал режиссер. Он отметил, что рад включению "Сказки" в программу смотра в Локарно. "Я очень хочу, чтобы этот фильм увидели обязательно в странах Старого Света",