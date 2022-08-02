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2 часа назад

5 самых кассовых фильмов первой половины 2022 года

Мира Маркина

Подводим первые итоги: «Рамблер» собрал самые кассовые фильмы первой половины 2022 года.

5 самых кассовых фильмов первой половины 2022 года
Фото: Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"

«Топ Ган: Мэверик» ($1,283,536,882)

Долгожданный боевик с Томом Крузом об одном из лучших пилотов военно-морского флота, события которого разворачиваются через 36 лет после первого «Топ Гана» и рассказывают о легендарном Питере Митчелле, новом летном инструкторе, который приступает к подготовке отряда выпускников для специальной миссии.

Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"

«Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» ($954,382,771)

Первый в истории фильм ужасов Marvel в лучших традициях студии, в котором Стивен Стрэндж столкнется не только с бароном Моро, но и с самым страшным противником – темной версией самого себя. К главной роли возвращается Бенедикт Камбербэтч, а компанию ему составят Элизабет Олсен, Рэйчел МакАдамс и другие.

Кадр из фильма "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия"

«Мир Юрского Периода: Господство» ($920,871,680)

Новая часть культовой франшизы, в которой динозавры больше не уединены на далеком острове и сеют хаос и разрушения в городах. Картина продемонстрирует, как изменится общество, осознав, что человек – уже не безраздельный царь природы.

Кадр из фильма "Мир Юрского Периода: Господство"

«Бэтмен» ($770,345,583)

Новая версия «Бэтмена» от автора «Планеты обезьян» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. По сюжету Бэтмен обнаруживает коррупцию в Готэм-сити, которая связана с его собственной семьей, когда сталкивается с серийным убийцей, известным как Загадочник. В картине также снялись Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Энди Серкис, Пол Дано и другие.

Кадр из фильма "Бэтмен"

«Миньоны: Грювитация» ($640,226,455)

Миллион лет миньоны искали самого великого и ужасного предводителя, пока не встретили ЕГО. Знакомьтесь — Грю. Пусть он еще очень молод, но у него в планах по-настоящему гадкие дела, которые заставят планету и даже самых отъявленных преступников содрогнуться.

Кадр из фильма "Миньоны: Грювитация"
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