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4 часа назад

Появились первые кадры 8-й части «Миссия невыполнима»

Чемпионат.com

Издание The Wrap обратило внимание, что сценарист и режиссёр Кристофер Маккуорри опубликовал первые кадры восьмой части «Миссия невыполнима» с подзаголовком «Смертельная расплата. Часть 2».На кадрах можно увидеть актёра Ника Оффермана, который получил свою известность благодаря роли Рона Суонсона в телесериале «Парки и зоны отдыха». Российские пользователи могут знать Оффермана по мему про простого человека.

Появились первые кадры 8-й части «Миссия невыполнима»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сам Офферман отметил, что работать над фильмом потрясающе. Особенно он ценит взаимодействие с другими актёрами.

Чемпионат.com

Это действительно весело и увлекательно. Есть несколько актёров очень высокого уровня, в том числе исполнитель главной роли, с которыми я работаю. А сама возможность поучаствовать в этом невероятна.

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Седьмая часть франшизы выйдет 14 июля 2023 года, а восьмая запланирована на 28 июня 2024-го.

Фильмы,Миссия невыполнима,Кристофер Маккуорри,
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