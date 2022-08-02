Появились первые кадры 8-й части «Миссия невыполнима»

Издание The Wrap обратило внимание, что сценарист и режиссёр Кристофер Маккуорри опубликовал первые кадры восьмой части «Миссия невыполнима» с подзаголовком «Смертельная расплата. Часть 2».На кадрах можно увидеть актёра Ника Оффермана, который получил свою известность благодаря роли Рона Суонсона в телесериале «Парки и зоны отдыха». Российские пользователи могут знать Оффермана по мему про простого человека.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сам Офферман отметил, что работать над фильмом потрясающе. Особенно он ценит взаимодействие с другими актёрами.

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Это действительно весело и увлекательно. Есть несколько актёров очень высокого уровня, в том числе исполнитель главной роли, с которыми я работаю. А сама возможность поучаствовать в этом невероятна.

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