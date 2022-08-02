Комедии нулевых, которые помогут расслабить голову

Считается, что в нулевых начался расцвет массовых комедий, в которые не нужно вникать. Человек садится у телевизора после тяжелого рабочего дня и смотрит легкий фильм, помогающий расслабится. Сейчас таких картин выпускают гораздо меньше из-за невостребованности, но иногда все-таки хочется ненадолго “отключить” мозг и посмотреть что-то легкое и ненавязчивое. Подборка таких фильмов — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Предложение" Кадр из фильма "Предложение"

“Предложение” (2009)

Она — большой босс в издательстве, он — ее непутевый ассистент, который терпеть не может свою начальницу. На первый взгляд кажется, что у них не может быть ничего общего, но в историю этих двоих вмешивается миграционная служба. Теперь начальнице нужно найти выход, чтобы ее не депортировали из США, и самый простой из них — замужество. Никого более подходящего, чем своего ассистента она не нашла, но бюрократия — сложная штука и требует доказательств. И вот через несколько дней они уже едут к его родителям объявлять о свадьбе. Чем закончится это путешествие, вы уже можете догадаться. В главных ролях Сандра Буллок и Райан Рейнольдс.

“Лысый нянька” (2005)

Кадр из фильма "Лысый нянька"

Легендарный фильм с Вином Дизелем в главной роли. Опытный военный отправляется на специальное задание повышенной сложности. На первый взгляд, оно кажется простым: ему нужно охранять семью, которая осталась без отца-разработчика разведки. Однако ему придется вжиться в новую роль и открыть себя с другой стороны. Ему предстоит найти подход к трудным подросткам и научиться менять подгузники. Однако только в конце он узнает, насколько важной была установка контакта с детьми.

“Из 13 в 30” (2004)