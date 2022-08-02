Комедии нулевых, которые помогут расслабить голову

Считается, что в нулевых начался расцвет массовых комедий, в которые не нужно вникать. Человек садится у телевизора после тяжелого рабочего дня и смотрит легкий фильм, помогающий расслабится. Сейчас таких картин выпускают гораздо меньше из-за невостребованности, но иногда все-таки хочется ненадолго “отключить” мозг и посмотреть что-то легкое и ненавязчивое. Подборка таких фильмов — в материале “Рамблера”.
Она — большой босс в издательстве, он — ее непутевый ассистент, который терпеть не может свою начальницу. На первый взгляд кажется, что у них не может быть ничего общего, но в историю этих двоих вмешивается миграционная служба. Теперь начальнице нужно найти выход, чтобы ее не депортировали из США, и самый простой из них — замужество. Никого более подходящего, чем своего ассистента она не нашла, но бюрократия — сложная штука и требует доказательств. И вот через несколько дней они уже едут к его родителям объявлять о свадьбе. Чем закончится это путешествие, вы уже можете догадаться. В главных ролях Сандра Буллок и Райан Рейнольдс.
Легендарный фильм с Вином Дизелем в главной роли. Опытный военный отправляется на специальное задание повышенной сложности. На первый взгляд, оно кажется простым: ему нужно охранять семью, которая осталась без отца-разработчика разведки. Однако ему придется вжиться в новую роль и открыть себя с другой стороны. Ему предстоит найти подход к трудным подросткам и научиться менять подгузники. Однако только в конце он узнает, насколько важной была установка контакта с детьми.
Идея перемещения во времени чаще использовалась в научной фантастике, в комедиях ее применяют довольно редко, но здесь сценаристы смогли хорошо интерпретировать переход в будущее. В центре сюжета — 13-летняя девушка, которая мечтает примкнуть к компании “крутых девчонок” в школе. На свой день рождения она загадывает сразу стать 30-летней женщиной, чтобы выглядеть, как модели из журналов. Ее желание исполняется, и на следующее утро она просыпается красивой и успешной женщиной.