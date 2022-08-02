5 полнометражных продолжений знаменитых сериалов

Представьте ситуацию: вы видите титры последней серии полюбившегося сериала и чувствуете легкую опустошенность. История завершена (в лучшем случае), с милыми сердцу героями приходится расстаться. Или нет? “Рамблер” сделал подборку зарубежных и отечественных сериалов, которые имеют полнометражные продолжения. И их можно посмотреть уже сейчас.

Фото: Кадр из фильма "Мажор. Фильм" Кадр из фильма "Мажор. Фильм"

Мажор (2014-2022) – Мажор. Фильм (2021)

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Полный метр о полицейском по кличке Мажор раскрывает интригу, которую сценаристы оставили в конце третьего сезона. Так зритель узнает, что Игорь Соколовский (Павел Прилучный) жив, но заперт в тюрьме. Экс-полицейский решается на побег, чтобы начать новую жизнь. Вот только какой она будет? Зависит от совести главного героя и уроков, которые он получил в прошлом.

Твин Пикс (1990-2017) – Твин Пикс: Огонь, иди со мной (1992)

Кадр из фильма "Твин Пикс: Огонь, иди со мной"

Фильм Линча с подзаголовком “Огонь, иди со мной” был снят уже после выхода двух первых сезонов сериала. Он является своеобразным приквелом к событиям, с которыми уже знаком зритель. Для многих полнометражный фильм стал возможностью немного больше углубиться в предысторию Лоры Палмер, разобраться в мифологии Черного Вигвама и таким образом подготовиться к финальному сезону шоу, который мир увидел только в 2017 году.

Также фанаты наверняка будут счастливы увидеть любимых героев в строю, хотя участие актеров, сыгравших в оригинальном сериале, было под большим вопросом.

Во все тяжкие (2008-2013) – Эль Камино: Во все тяжкие (2019)

Кадр из фильма "Эль Камино: Во все тяжкие"

В центре сюжета фильма Винса Гиллигана судьба Джесси Пинкмана (Аарон Пол) после событий, освещенных в сериале. Джесси сбегает из нарколаборатории на El Camino, где его удерживали силой, чтобы начать новую жизнь. Сначала он обращается к старым друзьям – Тощему Питу и Барсуку. Но это убежище ненадежно. Джесси бросается на поиски Эда, владельца магазина пылесосов, который за вознаграждение может помочь герою “создать” новую личность и эвакуироваться в безопасное место. Побег от прошлого осложняется тем, что Пинкмана ищет не только ФБР, но и неонацисты, державшие его в плену.

Кухня (2012-2016) – Кухня. Последняя битва (2017)

Кадр из фильма "Кухня. Последняя битва"

Иван (Кирилл Ковбас) далек от кулинарии несмотря на прямое родство с великим русским шефом Виктором Бариновым (Дмитрий Назаров). Однако все меняется, когда Ваня знакомится с француженкой Анной (Анфиса Черных). Любовь приводит Ивана в Сочи, на Чемпионат мира среди поваров. Сможет ли герой покорить сердце красавицы, влиться в команду профессионалов кухни, а также разобраться в отношениях с отцом?

Полицейский отряд (1982) – Голый пистолет (1988)