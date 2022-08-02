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20 минут назад

Путь к славе и трагическая смерть: подробности фильма о Уайнхаус

Мира Маркина

Появились новые подробности фильма про жизнь британской певицы Эми Уайнхаус. Что известно о предстоящем проекте, читайте в материале «Рамблера».

Картину Back to Black снимет режиссер Сэм Тейлор-Джонсон, до этого работавшая над лентами «Стать Джоном Ленноном» и «Пятьдесят оттенков серого». Фильм расскажет о главных периодах жизни и карьеры Эми Уайнхаус: от нелегкого пути к славе, до трагической смерти, случившейся в 27 лет.

В последнее время СМИ активно писали о разных претендентках на роль певицы – ходили упорные слухи, что певицу в итоге сыграет Леди Гага. Однако на днях появились новые подробности о кастинге. Так, журналисты издания Variety сообщили, что роль достанется Марисе Абеле.

Кадр из сериала «Индустрия»

25-летняя актриса, известная по второму сезону сериала «Индустрия» (HBO), прошла несколько этапов кастинга и произвела большое впечатление на продюсеров байопика. Их поразило не только внешнее сходство Марисы Абелы и Эми Уайнхайс, но и ее впечатляющие вокальные данные. Кроме этого, Мариса, так же, как и Уайхаус, потомок еврейских эмигрантов из России.

Кстати, Мариса Абела уже успела засветиться и в фильме «Барби», где она снялась вместе с Марго Робби и Райаном Гослингом.

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