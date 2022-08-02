Звезды вспомнили самые ужасные поцелуи на съемках

Оказалось, что романтические сцены иногда оказываются для артистов настоящим испытанием.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

На экране поцелуи актеров выглядят такими страстными, полными романтики и нежности, но часто во время съемок звезды испытывают лишь смущение и неловкость, а иногда о киношных поцелуях знаменитости вспоминают с ужасом. Даже если изображать страсть приходилось с теми, кто возглавляет список самых привлекательных людей на планете, это не гарантирует, что звезды получат от происходящего удовольствие.

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Лиам Хэмсворт и Дженнифер Лоуренс

У этой пары получилось трогательно сыграть влюбленных подростков в саге «Голодные игры», Лиам и Дженнифер подружились и проводили время вместе, но о поцелуях на площадке актер вспоминает с ужасом. По его словам, Лоуренс постоянно пыталась подшутить над ним и прямо перед съемками романтических сцен лакомилась то рыбой, то луком.

Хью Джекман и Николь Кидман

На съемках фильма «Австралия» Хью и Николь никак не могли поцеловаться: Джекман воспринимал актрису, как сестру, и очень боялся, что этот кадр не понравится его жене. Чтобы успокоить знаменитость, съемочная группа позвонила супруге артиста. А та в свою очередь успокоила мужа, заявив, что не ревнует к Николь. И все же сцена артистам далась нелегко: они чувствовали смущение и неловкость, а вспоминать об этом эпизоде не любят.

Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон

В картине «Воды слонам» Риз и Робу нужно было сыграть влюбленную пару, но химии между ними так и не возникло. А поцелуи на площадке для обеих знаменитостей были мучительными. Паттинсон страдал от насморка и во время очередного дубля чихнул в волосы партнерши. Риз была в ужасе!

Анджелина Джоли и Джеймс Макэвой

«Это было ужасно, неприятно и некрасиво!» — вспоминал о поцелуе с самой желанной женщиной мира Макэвой. По его словам, Анджелина была холодна, страдала от мигрени, а ее дыхание нельзя назвать было свежим: после обеда актриса не захотела воспользоваться жвачкой.

Эмма Уотсон и Руперт Грин

За время съемок в «Гарри Поттере» Эмма и Руперт так сдружились, что воспринимали друг друга братом и сестрой. О грядущем поцелуе они оба думали с ужасом. Чтобы помочь молодым актерам, съемочная группа выгнала из павильона почти всех, оставив лишь оператора и режиссера. Руперт, вспоминая съемки, признался, что от ужаса на секунду потерял сознание.

Тоби Макгуайр и Кирстен Данст

Один из самых известных киношных поцелуев стал испытанием для актеров.