Лучшие кинопремьеры августа

Последний месяц лета порадует нас долгожданными онлайн-премьерами. Читайте о самых интересных новинках августа в материале «Слово и Дело».
Конец августа станет настоящим праздником для фанатов мира сериала «Игра престолов». HBO представит долгожданный многосерийный проект «Дом Дракона» — одну из самых ожидаемых премьер этого лета. «Дом Дракона» будет частично основан на романе Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь» и станет приквелом легендарного сериала. Сериал поведает о роде Таргариенов. По сюжету, члены рода Таргариенов покидают обреченную Валирию и отправляются на запад, где находят новую территорию, населенную враждующими королевствами. Зритель узнает о напряженной борьбе за Железный трон, которая происходила за 200 лет до действий «Игры престолов».
Возвращение легендарных друзей из девяностых не станет проблемой для современных родителей. Обновленная версия нашумевшего мультсериала создана скорее для них самих, чтобы понастальгировать о сумасшедшей и прекрасной молодости. В новом фильме парочка придурков Бивис и Батт-Хед станут зумерами и продолжат постигать мир вокруг через собственную тупость. Поклонникам треша из девяностых будет особенно приятно узнать, что создатель сериала Майк Джадж вернется в качестве автора и актера озвучивания.
Мини-антология «Я есть Грут» станет небольшим, веселым и трогательным дополнением киновселенной Marvel. Это сборник ярких анимационных короткометражек о приключениях Малыша Грута на просторах Галактики и о встречах с забавными и странными обитателями других планет в самых разных уголках Вселенной.
Еще один подарок для поклонников вселенной Marvel — долгожданное продолжение истории о Халке. Фанаты наконец увидят Дженнифер Уолтерс, кузину Брюса Беннера. Исполнительницей главной роли стала Татьяна Маслани. Она перевоплотилась в адвоката и начинающую супергероиню, которая обретает схожие с Халком суперспособности (а еще внешность). По сюжету, Дженнифер Уолтерс получает предложение по работе — стать юристом по делам сверхлюдей. Сериал обещает разрушение четвертой стены и общественных стереотипов, а еще — яркий юмор и неожиданных героев.
Netflix продолжает эксплуатировать тему популярных компьютерных игр, которые ложатся в основу новых сериалов. Следующей адаптацией в линейке стримингового сервиса станет аниме-сериал «Теккен: Кровные узы». И если вы думали, что «Теккен» — это просто файтинг, вы ошибались. Экранизация расскажет историю о том, как легендарный персонаж серии Дзин Кадзама после трагичной гибели своей матери принял участие в престижном турнире лучших бойцов, чтобы отомстить обидчику.
Стив Карелл на экране — это всегда праздник для зрителя. В новом мини-сериале «Пациент» он сыграет психотерапевта, который сам страдает от личных психологических проблем. Ситуацию усложняет его новый пациент — агрессивный мужчина, который убивает людей. Пациент похищает своего доктора, чтобы тот проводил ему сеансы психотерапии на дому. Это прекрасный психологический триллер, ничем не уступающий другим шедеврам этого жанра.
В основу сюжета фильма «13 жизней» легла реальная история, случившаяся в 2018 году в Тайланде. Тогда юношеская команда футболистов вместе с тренером оказалась заблокирована в пещере. В фильме приняли участие Колин Фаррелл, Вигго Мортенсен и Джоэл Эдгертон.