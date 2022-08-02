Лучшие кинопремьеры августа

Последний месяц лета порадует нас долгожданными онлайн-премьерами. Читайте о самых интересных новинках августа в материале «Слово и Дело».

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«Дом Дракона»

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Конец августа станет настоящим праздником для фанатов мира сериала «Игра престолов». HBO представит долгожданный многосерийный проект «Дом Дракона» — одну из самых ожидаемых премьер этого лета. «Дом Дракона» будет частично основан на романе Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь» и станет приквелом легендарного сериала. Сериал поведает о роде Таргариенов. По сюжету, члены рода Таргариенов покидают обреченную Валирию и отправляются на запад, где находят новую территорию, населенную враждующими королевствами. Зритель узнает о напряженной борьбе за Железный трон, которая происходила за 200 лет до действий «Игры престолов».

«Бивис и Батт-Хед»

Возвращение легендарных друзей из девяностых не станет проблемой для современных родителей. Обновленная версия нашумевшего мультсериала создана скорее для них самих, чтобы понастальгировать о сумасшедшей и прекрасной молодости. В новом фильме парочка придурков Бивис и Батт-Хед станут зумерами и продолжат постигать мир вокруг через собственную тупость. Поклонникам треша из девяностых будет особенно приятно узнать, что создатель сериала Майк Джадж вернется в качестве автора и актера озвучивания.

«Я есть Грут»

Мини-антология «Я есть Грут» станет небольшим, веселым и трогательным дополнением киновселенной Marvel. Это сборник ярких анимационных короткометражек о приключениях Малыша Грута на просторах Галактики и о встречах с забавными и странными обитателями других планет в самых разных уголках Вселенной.

«Женщина-Халк»

Еще один подарок для поклонников вселенной Marvel — долгожданное продолжение истории о Халке. Фанаты наконец увидят Дженнифер Уолтерс, кузину Брюса Беннера. Исполнительницей главной роли стала Татьяна Маслани. Она перевоплотилась в адвоката и начинающую супергероиню, которая обретает схожие с Халком суперспособности (а еще внешность). По сюжету, Дженнифер Уолтерс получает предложение по работе — стать юристом по делам сверхлюдей. Сериал обещает разрушение четвертой стены и общественных стереотипов, а еще — яркий юмор и неожиданных героев.

«Теккен: Кровные узы»

Netflix продолжает эксплуатировать тему популярных компьютерных игр, которые ложатся в основу новых сериалов. Следующей адаптацией в линейке стримингового сервиса станет аниме-сериал «Теккен: Кровные узы». И если вы думали, что «Теккен» — это просто файтинг, вы ошибались. Экранизация расскажет историю о том, как легендарный персонаж серии Дзин Кадзама после трагичной гибели своей матери принял участие в престижном турнире лучших бойцов, чтобы отомстить обидчику.

«Пациент»

Стив Карелл на экране — это всегда праздник для зрителя. В новом мини-сериале «Пациент» он сыграет психотерапевта, который сам страдает от личных психологических проблем. Ситуацию усложняет его новый пациент — агрессивный мужчина, который убивает людей. Пациент похищает своего доктора, чтобы тот проводил ему сеансы психотерапии на дому. Это прекрасный психологический триллер, ничем не уступающий другим шедеврам этого жанра.

«13 жизней»