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37 минут назад

"Гарри Поттер" получил номинацию на премию "Эмми"

Мария Иглина

Фильмы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере получили в общей сложности 12 номинаций на "Оскар", однако им так и не удалось получить заветную статуэтку. И совсем недавно франшизе "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" удалось получить номинацию на премию "Эмми".

"Гарри Поттер" получил номинацию на премию "Эмми"
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс"Кадр из фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс"

Известно, что картина была номинирована в категории "Выдающийся специальный выпуск". В той же номинации участвуют фильмы об Адель, Дейве Шаппелле, Норме МакДональде, Леди Гаге и Тони Беннете.

Кинолента представляет собой воссоединение актеров "Гарри Поттера", которые вспоминают свое путешествие в Хогвартс и отмечают 20-летие первого фильма франшизы.

Специальный выпуск вышел на экраны первого января 2022 года.

Ранее Брэд Питт опроверг слухи о завершении своей карьеры.

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