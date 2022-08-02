"Гарри Поттер" получил номинацию на премию "Эмми"

Фильмы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере получили в общей сложности 12 номинаций на "Оскар", однако им так и не удалось получить заветную статуэтку. И совсем недавно франшизе "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" удалось получить номинацию на премию "Эмми".