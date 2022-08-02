"Гарри Поттер" получил номинацию на премию "Эмми"

Фильмы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере получили в общей сложности 12 номинаций на "Оскар", однако им так и не удалось получить заветную статуэтку. И совсем недавно франшизе "Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс" удалось получить номинацию на премию "Эмми".
Известно, что картина была номинирована в категории "Выдающийся специальный выпуск". В той же номинации участвуют фильмы об Адель, Дейве Шаппелле, Норме МакДональде, Леди Гаге и Тони Беннете.
Кинолента представляет собой воссоединение актеров "Гарри Поттера", которые вспоминают свое путешествие в Хогвартс и отмечают 20-летие первого фильма франшизы.
Специальный выпуск вышел на экраны первого января 2022 года.