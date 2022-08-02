Продюсер Дэвид Литч подтвердил сиквел фильма «Никто»

«Мы находимся в процессе написания сценария, и я уверен, что нам очень весело его создавать. Келли МакКормик и я были в восторге, актеры были в восторге, студии понравились результаты, и вот это происходит. Я имею в виду, что мы движемся вперед настолько быстро, насколько это вообще возможно»,