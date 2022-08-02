Продюсер Дэвид Литч подтвердил сиквел фильма «Никто»

Боевик российского режиссера Ильи Найшуллера «Никто» получитпродолжение. Сиквел уже запущен в производство. В рамках пресс-тура боевика «Быстрее пули» продюсер киноленты «Никто» сообщил о начале работы над сиквелом фильма, тем самым подтвердив, что творение Найшуллера получит продолжение.
«Мы находимся в процессе написания сценария, и я уверен, что нам очень весело его создавать. Келли МакКормик и я были в восторге, актеры были в восторге, студии понравились результаты, и вот это происходит. Я имею в виду, что мы движемся вперед настолько быстро, насколько это вообще возможно»,
— цитирует Литча Comic Book.
Напомним, в мировом прокате боевик собрал 55,7 млн долларов. В главной роли снялся Боб Оденкерк, известный по сериалу «Лучше звоните Солу».