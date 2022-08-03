Джейк Джилленхол сыграет в боевике «Дом у дороги»

Это будет перезагрузка знаменитого фильма 1989-го года с Патриком Суэйзи в главной роли.

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Номинант «Оскара» и «Тони», актёр Джейк Джилленхол официально утверждён на главную роль в «Доме у дороге». Поставит картину Даг Лайман по сценарию Энтони Багароцци и Чака Мондри. Релиз запланирован на Amazon Prime Video.

Впервые о планах снять новую версию боевика 1989-го года стало известно в ноябре 2021-го. Amazon тогда заявила, что с удовольствием «пересмотрит» классику MGM, наполненную экшеном и приключениями, которые всегда привлекают публику.

Напомню, сюжет картины рассказывает о вышибале Джеймсе Далтоне (Суэйзи), которого нанимают, чтобы навести порядок в одном из шумных баров штата Миссури. Очень скоро герой понимает, что за беспорядками в заведении и около него стоит коррумпированный бизнесмен (Бен Газзара), который к тому же контролирует весь небольшой городок.