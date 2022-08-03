Disney стала лидером по числу номинаций на премию Golden Trailer Awards 2022

Golden Trailer Awards объявила участников, которыми стали трейлеры фильмов, игр и сериалов. В списке присутствуют и российские работы.

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Лидером по числу номинаций стала Disney, которая может получить целых 85 наград. На втором месте расположилась Warner Media с 67 номинациями, а на третьем — Apple, которая представила свой онлайн-кинотеатр Apple TV+. Он получил 50 номинаций.

Всего в Golden Trailer Awards более 70 категорий, в том числе «Лучший экшен», «Лучшая документалка», «Лучший анимационный или семейный проект» и другие. Также выделены номинации за постеры, работы над ТВ-программами и шоу, а также за инновации.

Фильм «Лётчик» вошёл в номинацию «Лучший трейлер иностранного фильма». Трейлер к киноленте сделал Андрей Солодовников.

В категорию лучших трейлеров к видеоиграм попали ролики по Elden Ring, The New World от Amazon, Signalis, WWE 2K22 и The Outer Worlds 2. В номинации лучшего игрового постера – Starfield, Deathloop и Twelve Minutes.