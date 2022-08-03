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1 час назад

В сеть слили ужасающее фото звезды «Дикого ангела» Наталии Орейро в гробу: «Бледное бездыханное тело»

Popcake.tv

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро (Natalia Oreiro) полюбилась российской аудитории еще много лет назад. Уругвайская актриса с каждым годом только укрепляет отношения с Россией, приезжая в страну и участвуя в местных телевизионных проектах, что заставляет публику еще больше проникнуться любовью к талантливой иностранке.

В сеть слили ужасающее фото звезды «Дикого ангела» в гробу
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Смелая актриса соглашается на самые отчаянные роли, но недавно её профиле в личном блоге появилась пугающая фотография в закрытом гробу со стеклянной крышкой, мимо которой не смогли пройти суеверные пользователи сети. Подписчики отметили, что снимок вызывает леденящий ужас и видеть красивую молодую сияющую девушку в качестве бездыханного тела – это не самое приятное зрелище.

Popcake.tv

Но Наталия не обращает внимание на предвзятости. Кроме того, эту серьезную драматическую роль многие считают гордостью Орейро и «вишенкой на торте» в ее коллекции работ. Все дело в том, что артистку пригласили на главную роль в сериале «Святая Эвита», в котором повествуется про смерть первой леди Аргентины Эвы Перон (Eva Perón). Наталия не отказала себе в удовольствии сменить амплуа на нечто серьезное и не посмотрела на то, что многие фанаты отговаривали ее от съемки, отмечая, что шутить со смертью нельзя и такими работами можно навлечь на себя злые силы или «заработать»проблемы со здоровьем.

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