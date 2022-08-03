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2 часа назад

Нижегородцы могут сняться в сериале с Александром Робаком и Анной Михалковой

Нижегородская правда

Нижегородцы могут сняться в сериале с Александром Робаком и Анной Михалковой. Заявки от желающих поучаствовать в массовке принимает Дарья Голованова ВКонтакте.

Нижегородцы могут сняться в сериале с Робаком и Михалковой
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Съемки семейной комедии пройдут в Нижнем Новгороде с 16 августа по 30 сентября. Название сериала не уточняется, но показывать его будут на телеканале «Россия 1».

Для массовых сцен нужны дети, подростки, взрослые и пожилые люди до 85 лет. Набор актеров до 18 лет уже завершился, остальные кандидаты все еще могут прислать визитку кастинг-директору.

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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как проходят съемки сериала «На дне» в Нижнем Новгороде.

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