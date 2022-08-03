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2 часа назад

На большие экраны Омска стали возвращаться голливудские фильмы

runews24.ru

Жители Омска смогут увидеть некоторые новые голливудские ленты, несмотря на отказ западных кинокомпаний от проката своих новинок в России.

На большие экраны Омска стали возвращаться голливудские фильмы
Фото: runews24.rurunews24.ru

Репертуары нескольких омских кинотеатров пополнились такими фильмами, как «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Тор: Любовь и гром», мультфильмом «Миньоны: Грювитация» и другими санкционными картинами.

Демонстрировать своим зрителям зарубежную кинопродукцию пока решились три городских кинотеатра: «Слава», «Первомайский» и «Вавилон». Пока неизвестно, насколько легален тот путь, которым западные картины попадают на широкие экраны омских прокатчиков. Не всегда, к примеру, билеты на иностранные фильмы продают онлайн, зрителей просят обращаться непосредственно в кассы.

Ранее сообщалось, что приостановка продажи голливудскими киностудиями своих фильмов в Россию из-за специальной военной операции на Украине больно ударила по отечественному кинопрокату. Уже весной стали появляться сообщения о том, что без государственной поддержки к концу лета закроется большинство кинотеатров страны.

В июле губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о мерах по поддержке местных кинопрокатчиков, которым вдвое снизили налоговую ставку на имущество.

Фильмы,Вавилон,Слава,Александр Бурков,
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