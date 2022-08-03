13 пасхалок из мультфильма «Базз Лайтер», которые вы пропустили

Студия Pixar в этом году выпустила уже второй мультфильм. Какой получилась история «Базз Лайтер»? Мы не так давно обозревали новинку.
Сейчас сосредоточимся на деталях, коих аниматоры добавили достаточно. Встречайте 13 пасхалок из мультфильма «Базз Лайтер». Осторожно, спойлеры!
На одной из полок в мультфильме (строго говоря, уже после его окончания) отдыхают статуэтки персонажей франшизы «История игрушек» и короткого метра «БЕРН·И». Последний основан на любимой многими вселенной «ВАЛЛ-И».
Помните, что детские крики в монстрячей франшизе собирали в примечательные жёлтые контейнеры? Зоркие зрители без труда найдут их в одной из сцен, где Базз возвращается к форме настоящего рейнджера.
Пасхалка или нет — знатокам космоса и современных попыток в него внедриться, будет интересно. Подруга Базза — Алиша Хоторн своей фамилией отсылает к SpaceX — фирме производства космических кораблей под руководством Илона Маска. Хоторн — реально существующий город в штате Калифорнии, там-то и находится штаб-квартира SpaceX.
Поскольку обстоятельства заставляют команду Базза и Алишы остаться на недружественной планете, наступает время обустраивать быт. И вот появляется космическая база. Она всем своим видом отсылает к Space Mountain в Диснейленде. Почему бы и нет?
Когда-то были популярны приставки, те, в которые вставлялись оригинальные или спираченные картриджи. Создатели мультфильма решили сделать тонкую и максимально ретро-отсылку. Когда IVAN — искусственный интеллект и помощник Базза — перестаёт работать, бравый рейнджер достаёт картридж и дует на него. Так раньше пытались справиться с картриджами Nintendo в случае, если игра не запускалась или глючила.
Кстати, IVAN это обратный вариант надписи NAVI, как в навигации. Озвучила IVAN — Мэри Макдональд-Льюис, также известная как голос OnStar.
Какой мультфильм от студии Pixar ждать после истории Базза? Это будет «Elemental» — история о стихиях. Вода и огонь сойдутся и сделают это через двух героев, те вот-вот обнаружат, сколько между ними общего. Отсылку на проект, по традиции, не забыли показать в мультфильме.
В то время как у принцесс Disney есть животные-помощники, Баззу пригодился робот, выполненный в форме кота. Сокс своим назначением отсылает сразу к нескольким известным персонажам: Бэймаксу из мультфильма «Город героев», R2-D2 из франшизы «Звездные войны», и даже к коту Споту из сериала «Звёздный путь: Следующее поколение». Последний помогает андроиду Дейте стать более человечным, заметим, что и Сокс в этом делает успехи — у Базза просыпается эмпатия к членам новой команды.
И ведь не зря она прослеживается. Роль оригинального озвучивания Базза отдали Крису Эвансу — тому самому Капитану Америке. Оба героя оторваны от своего таймлайна. Стив — в будущем, как и Базз. Никто из них не в состоянии найти своё место. И, уж простите, если это каким-то образом спойлер, но Кэп выбрал вернуться в прошлое, а у Базза остался лишь шанс построить нормальное будущее. Последнее сообщение от Алиши можно тоже считать за отсылку на подобную сцену с Пегги Картер, возлюбленной Стива.
У Базза и Алишы есть специальный жест — его герои используют перед началом очередной миссии. Соприкосновение указательными пальцами. Где ещё вы видели нечто подобное? Конечно, в фильме «Инопланетянин».
Зрители мультфильмов Pixar должны обладать поистине отличным зрением — так вовремя будет замечено максимальное количество не подходящих к обстановке элементов. Корабль приземляется на планету, а поблизости отлично проглядывается силуэт Олафа из «Холодного сердца». Как он там оказался? Наверное, реально надоел Анне и Эльзе.
Тот самый легендарный грузовичок Pizza Planet найдётся и в этом мультфильме. Появившийся в «Истории игрушек» транспорт с тех пор виднеется в каждой истории студии Pixar. Кроме «Суперсемейки», хотя он есть в видеоигре по франшизе. Кто сказал, что в космосе подобная машинка не пригодится?
Да самая лампа, любящая поскакать везде и всюду в этот раз отправилась в космос. Разглядеть персонажа получится в виде созвездия.
Кроме того, что Базз узнал о новом способе собирать сендвич (колбасой наружу, хлебом внутрь), на другой планете в одном из торговых автоматов есть шанс разглядеть печеньки, отсылающие к мультфильму «Вперёд».
Как вам такие пасхалки? Не забудьте поделиться подборкой с друзьями, проверьте, кто сколько маленьких моментов заметил.