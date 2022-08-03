13 пасхалок из мультфильма «Базз Лайтер», которые вы пропустили

Студия Pixar в этом году выпустила уже второй мультфильм. Какой получилась история «Базз Лайтер»? Мы не так давно обозревали новинку.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Сейчас сосредоточимся на деталях, коих аниматоры добавили достаточно. Встречайте 13 пасхалок из мультфильма «Базз Лайтер». Осторожно, спойлеры!

Видео дня

№ 1: Пришельцы с планеты Пицца и БЕРН-И

На одной из полок в мультфильме (строго говоря, уже после его окончания) отдыхают статуэтки персонажей франшизы «История игрушек» и короткого метра «БЕРН·И». Последний основан на любимой многими вселенной «ВАЛЛ-И».

№ 2: «Корпорация монстров»

Помните, что детские крики в монстрячей франшизе собирали в примечательные жёлтые контейнеры? Зоркие зрители без труда найдут их в одной из сцен, где Базз возвращается к форме настоящего рейнджера.

№ 3: SpaceX

Пасхалка или нет — знатокам космоса и современных попыток в него внедриться, будет интересно. Подруга Базза — Алиша Хоторн своей фамилией отсылает к SpaceX — фирме производства космических кораблей под руководством Илона Маска. Хоторн — реально существующий город в штате Калифорнии, там-то и находится штаб-квартира SpaceX.

№ 4: Диснейленд

Поскольку обстоятельства заставляют команду Базза и Алишы остаться на недружественной планете, наступает время обустраивать быт. И вот появляется космическая база. Она всем своим видом отсылает к Space Mountain в Диснейленде. Почему бы и нет?

№ 5: Как в старые добрые времена

Когда-то были популярны приставки, те, в которые вставлялись оригинальные или спираченные картриджи. Создатели мультфильма решили сделать тонкую и максимально ретро-отсылку. Когда IVAN — искусственный интеллект и помощник Базза — перестаёт работать, бравый рейнджер достаёт картридж и дует на него. Так раньше пытались справиться с картриджами Nintendo в случае, если игра не запускалась или глючила.

Кстати, IVAN это обратный вариант надписи NAVI, как в навигации. Озвучила IVAN — Мэри Макдональд-Льюис, также известная как голос OnStar.

№ 6: Следующему игроку приготовиться

Какой мультфильм от студии Pixar ждать после истории Базза? Это будет «Elemental» — история о стихиях. Вода и огонь сойдутся и сделают это через двух героев, те вот-вот обнаружат, сколько между ними общего. Отсылку на проект, по традиции, не забыли показать в мультфильме.

№ 7: Кого напоминает Сокс?

В то время как у принцесс Disney есть животные-помощники, Баззу пригодился робот, выполненный в форме кота. Сокс своим назначением отсылает сразу к нескольким известным персонажам: Бэймаксу из мультфильма «Город героев», R2-D2 из франшизы «Звездные войны», и даже к коту Споту из сериала «Звёздный путь: Следующее поколение». Последний помогает андроиду Дейте стать более человечным, заметим, что и Сокс в этом делает успехи — у Базза просыпается эмпатия к членам новой команды.

№ 8: Параллель со Стивом Роджерсом

И ведь не зря она прослеживается. Роль оригинального озвучивания Базза отдали Крису Эвансу — тому самому Капитану Америке. Оба героя оторваны от своего таймлайна. Стив — в будущем, как и Базз. Никто из них не в состоянии найти своё место. И, уж простите, если это каким-то образом спойлер, но Кэп выбрал вернуться в прошлое, а у Базза остался лишь шанс построить нормальное будущее. Последнее сообщение от Алиши можно тоже считать за отсылку на подобную сцену с Пегги Картер, возлюбленной Стива.

№ 9: Немного «Инопланетянина»

У Базза и Алишы есть специальный жест — его герои используют перед началом очередной миссии. Соприкосновение указательными пальцами. Где ещё вы видели нечто подобное? Конечно, в фильме «Инопланетянин».

№ 10: Олаф был даже там

Зрители мультфильмов Pixar должны обладать поистине отличным зрением — так вовремя будет замечено максимальное количество не подходящих к обстановке элементов. Корабль приземляется на планету, а поблизости отлично проглядывается силуэт Олафа из «Холодного сердца». Как он там оказался? Наверное, реально надоел Анне и Эльзе.

№ 11: Пицца на другой планете

Тот самый легендарный грузовичок Pizza Planet найдётся и в этом мультфильме. Появившийся в «Истории игрушек» транспорт с тех пор виднеется в каждой истории студии Pixar. Кроме «Суперсемейки», хотя он есть в видеоигре по франшизе. Кто сказал, что в космосе подобная машинка не пригодится?

№ 12: Люксо-младший

Да самая лампа, любящая поскакать везде и всюду в этот раз отправилась в космос. Разглядеть персонажа получится в виде созвездия.

№ 13: «Вперёд» в космосе

Кроме того, что Базз узнал о новом способе собирать сендвич (колбасой наружу, хлебом внутрь), на другой планете в одном из торговых автоматов есть шанс разглядеть печеньки, отсылающие к мультфильму «Вперёд».