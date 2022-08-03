7 августа в областном Дворце молодёжи пройдёт кастинг В рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России», в августе в Курской области пройдут съемки фильма «Редкий вид». Фильм предназначен для учеников средней школы и раскроет понятия «усердие» и «добросовестность». Кастинг на главные роли, роли второго плана и эпизодические пройдет уже в это воскресенье, 7 августа, в 14:00 в областном Дворце молодёжи (Курск, ул. Белгородская, 14Б).

Фото: kursk-izvestia.ru kursk-izvestia.ru

На роли ждут подростков в возрасте 14-15 лет и взрослых: Девочка, игровой возраст 14-15 лет, худощавая, внимательная, глубокий взрослый взгляд, скромная. Мальчик, игровой возраст 14-15 лет. С ровными чертами лица, выразительным взглядом, харизматичный, красивый.