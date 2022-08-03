7 августа в областном Дворце молодёжи пройдёт кастинг В рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России», в августе в Курской области пройдут съемки фильма «Редкий вид». Фильм предназначен для учеников средней школы и раскроет понятия «усердие» и «добросовестность». Кастинг на главные роли, роли второго плана и эпизодические пройдет уже в это воскресенье, 7 августа, в 14:00 в областном Дворце молодёжи (Курск, ул. Белгородская, 14Б).
На роли ждут подростков в возрасте 14-15 лет и взрослых: Девочка, игровой возраст 14-15 лет, худощавая, внимательная, глубокий взрослый взгляд, скромная. Мальчик, игровой возраст 14-15 лет. С ровными чертами лица, выразительным взглядом, харизматичный, красивый.
Мужчина, игровой возраст 80-85 лет, ровные черты лица, добрые глаза. На роли второго плана: Мальчик, игровой возраст 14-15 лет, дерзкий, спортивный. Девочка, игровой возраст 14-15 лет, модная, красивая. Девочка, игровой возраст 14-15 лет, кавказской внешности. На роль учительницы - женщина, игровой возраст 55-60 лет, спокойная, ровные черты лица, добрые глаза. На роль мамы главной героини - женщина, игровой возраст 40-45 лет. Добрый взгляд, мягкие черты лица.. На эпизодические роли Ребята и девчонки 14-15 лет