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4 часа назад

"Стыд и ужас": почему зрители раскритиковали новый фильм с Гослингом

Мира Маркина

В конце июля состоялась премьера фильма "Серый человек" режиссеров Энтони и Джо Руссо, работавших ранее над "Мстителями". Главные роли в боевике сыграли Райан Гослинг, Крис Эванс и Ана де Армас. Однако многие встретили картину критическими отзывами. Что не так с "Серым человеком" и почему он не понравился зрителям, рассказываем в материале "Рамблера".

"Стыд и ужас": почему зрители раскритиковали новый фильм с Гослингом
Фото: Кадр из фильма "Серый человек"Кадр из фильма "Серый человек"

Фильм "Серый человек" стоил стриминговой платформе Netflix 200 миллионов долларов. Это самый дорогой их проект на сегодняшний момент. По словам кинокритиков, особенно в фильме разочаровывает сюжет, из-за "смехотворной последовательности действий", несвязанных логикой. В картине рассказывается о спецагенте под кодовым именем Сьерра Шесть, который сначала отбывает наказание в тюрьме за убийство, а затем под воздействием ЦРУ становится "серым человеком". Ослушавшись начальство, герой становится мишенью как для своих, так и для опасных наемников.

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«Сюжет здесь не имеет большого значения (что хорошо, потому что смешно), так как мы здесь для того, чтобы смотреть, как Гослинг сражается, стреляет, убегает и чудесным образом выживает, плохой парень за плохим парнем, атака за атакой»,

говорит Кэтрин Спрингер (Catherine Springer) в We live entertainment.

Как пишет кинокритик Анупама Чопра (Anupama Chopra) для Film Companion, идея фильма далеко не оригинальная и копирует культовые боевики:

«Всегда есть что сказать о фильмах, которые действительно являются фильмами, эскапистскими, бессмысленными, типа «покажи мне хорошее время». По большей части фильм — это именно тот боевик, который возвращает нас к дням Шварценеггера и Кэмерона, смешанных с сарказмом Уиллиса и МакТирнана. Тем не менее, что уникально современно в «Сером человеке», так это то, что тянет его вниз, и это его чрезмерная зависимость от стиля»;

«Как и во франшизе о Джейсоне Борне, здесь тоже есть убийца мирового уровня, имеющий спорные связи с ЦРУ. Как и в фильмах о Джеймсе Бонде, сюжет распространяется по миру — фильм начинается в Бангкоке, затем переносится в Баку, Монако, Вену, Турцию, прежде чем в конечном итоге достигает кульминации в Хорватии. Как и многие успешные экранные оперативники, "Серый человек" сочетает в себе изощренные боевые навыки с острым умом и, несмотря на жестокую профессию, сильным чувством морали. Это не тот человек, который позволит ребенку умереть. Он убийца с непоколебимым чувством чести».

Кадр из фильма "Серый человек"

О бессмысленности и неоригинальности боевика написали и другие авторы:

« "Серый человек" столь же бессмысленен, сколь и захватывающий — мало чем отличается от аналогичных предложений Netflix, "Эвакуации" или "Старой гвардии"»,

пишет критик Гэри Крамер (Gary M. Kramer) для издания Salon.

Вот, что пишут пользователи сервиса "Кинопоиск" в отзывах на фильм:

«Помпезные взрывы, перестрелки, а также неубиваемый герой и статичное поведение остальных персонажей заставляют скучать буквально после первой половины фильма, когда понимаешь, что подобные картины, выходящие на протяжение последних ну как минимум лет 30, прилично приелись, да еще и поданы в такой недосказанной форме»;

«Если смотреть "Серого человека" как боевик, то это стыд и ужас, такое делать нельзя. Однако если представить, что это пародия на боевик (как 'Типа крутые легавые'), то получается вполне неплохая комедия, которая не один раз заставила меня смеяться, хоть и делала это ненамеренно».

Однако и критики, и зрители отметили, что фильм снят красиво и очень эффектно:

«Главное преимущество «Серого человека» - экшен-сцены, они завораживают и приковывают к экрану. Праздничная обертка работает буквально с первых минут, громко, насыщенно и динамично»,

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