"Стыд и ужас": почему зрители раскритиковали новый фильм с Гослингом

«Как и во франшизе о Джейсоне Борне, здесь тоже есть убийца мирового уровня, имеющий спорные связи с ЦРУ. Как и в фильмах о Джеймсе Бонде, сюжет распространяется по миру — фильм начинается в Бангкоке, затем переносится в Баку, Монако, Вену, Турцию, прежде чем в конечном итоге достигает кульминации в Хорватии. Как и многие успешные экранные оперативники, "Серый человек" сочетает в себе изощренные боевые навыки с острым умом и, несмотря на жестокую профессию, сильным чувством морали. Это не тот человек, который позволит ребенку умереть. Он убийца с непоколебимым чувством чести».