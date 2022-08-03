"Стыд и ужас": почему зрители раскритиковали новый фильм с Гослингом

В конце июля состоялась премьера фильма "Серый человек" режиссеров Энтони и Джо Руссо, работавших ранее над "Мстителями". Главные роли в боевике сыграли Райан Гослинг, Крис Эванс и Ана де Армас. Однако многие встретили картину критическими отзывами. Что не так с "Серым человеком" и почему он не понравился зрителям, рассказываем в материале "Рамблера".
Фильм "Серый человек" стоил стриминговой платформе Netflix 200 миллионов долларов. Это самый дорогой их проект на сегодняшний момент. По словам кинокритиков, особенно в фильме разочаровывает сюжет, из-за "смехотворной последовательности действий", несвязанных логикой. В картине рассказывается о спецагенте под кодовым именем Сьерра Шесть, который сначала отбывает наказание в тюрьме за убийство, а затем под воздействием ЦРУ становится "серым человеком". Ослушавшись начальство, герой становится мишенью как для своих, так и для опасных наемников.
«Сюжет здесь не имеет большого значения (что хорошо, потому что смешно), так как мы здесь для того, чтобы смотреть, как Гослинг сражается, стреляет, убегает и чудесным образом выживает, плохой парень за плохим парнем, атака за атакой»,
— говорит Кэтрин Спрингер (Catherine Springer) в We live entertainment.
Как пишет кинокритик Анупама Чопра (Anupama Chopra) для Film Companion, идея фильма далеко не оригинальная и копирует культовые боевики:
«Всегда есть что сказать о фильмах, которые действительно являются фильмами, эскапистскими, бессмысленными, типа «покажи мне хорошее время». По большей части фильм — это именно тот боевик, который возвращает нас к дням Шварценеггера и Кэмерона, смешанных с сарказмом Уиллиса и МакТирнана. Тем не менее, что уникально современно в «Сером человеке», так это то, что тянет его вниз, и это его чрезмерная зависимость от стиля»;
«Как и во франшизе о Джейсоне Борне, здесь тоже есть убийца мирового уровня, имеющий спорные связи с ЦРУ. Как и в фильмах о Джеймсе Бонде, сюжет распространяется по миру — фильм начинается в Бангкоке, затем переносится в Баку, Монако, Вену, Турцию, прежде чем в конечном итоге достигает кульминации в Хорватии. Как и многие успешные экранные оперативники, "Серый человек" сочетает в себе изощренные боевые навыки с острым умом и, несмотря на жестокую профессию, сильным чувством морали. Это не тот человек, который позволит ребенку умереть. Он убийца с непоколебимым чувством чести».
О бессмысленности и неоригинальности боевика написали и другие авторы:
« "Серый человек" столь же бессмысленен, сколь и захватывающий — мало чем отличается от аналогичных предложений Netflix, "Эвакуации" или "Старой гвардии"»,
— пишет критик Гэри Крамер (Gary M. Kramer) для издания Salon.
Вот, что пишут пользователи сервиса "Кинопоиск" в отзывах на фильм:
«Помпезные взрывы, перестрелки, а также неубиваемый герой и статичное поведение остальных персонажей заставляют скучать буквально после первой половины фильма, когда понимаешь, что подобные картины, выходящие на протяжение последних ну как минимум лет 30, прилично приелись, да еще и поданы в такой недосказанной форме»;
«Если смотреть "Серого человека" как боевик, то это стыд и ужас, такое делать нельзя. Однако если представить, что это пародия на боевик (как 'Типа крутые легавые'), то получается вполне неплохая комедия, которая не один раз заставила меня смеяться, хоть и делала это ненамеренно».
Однако и критики, и зрители отметили, что фильм снят красиво и очень эффектно:
«Главное преимущество «Серого человека» - экшен-сцены, они завораживают и приковывают к экрану. Праздничная обертка работает буквально с первых минут, громко, насыщенно и динамично»,