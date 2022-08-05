Квентин Тарантино высказался о фильме «Топ Ган: Мэверик»

Уважение и любовь к Тони видны тут в каждом кадре, почти в каждом принятом ими решении. И они делали это осознанно, очень здорово вплели в фильм. Не то чтобы я высказывал Тому какие-то опасения. Всё-таки если он берётся что-то делать, то контролирует все процессы. Но я спрашивал его, как они собираются снимать «Топ Гана» без Тони Скотта. А он ответил мне: «Знаю, знаю, ты прав. Поэтому я и отказывался от продолжения столько лет, все эти годы говорил им «нет». Но мы нашли способ. Сценарист придумал хороший сюжет, и мы нашли способ, как снять этот фильм».