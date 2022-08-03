СМИ: сиквел «Лары Крофт» задержался из-за споров о сценарии

По данным The Wrap, студия MGM потеряла права на экранизацию «Лары Крофт», поскольку не уложилась в установленные сроки производства.

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Съёмки сиквела с Алисией Викандер должны были стартовать до 1 мая, согласно сделке, заключённой в ещё 2013 году. Однако большой бюджет фильма, разросшийся из-за новой версии сценария, вызвал дополнительные задержки. А между Викандер и режиссёром Мишей Грин («Страна Лавкрафта») возникли разногласия по сюжету.

Кроме того, сами главы MGM не торопились с производством фильма, планируя запустить его в следующем году. За него отвечали председатель студии Майк Де Лука и президент Пэм Эбди, которые пришли в MGM в 2020 году — тогда проект тоже не был готов.

Медленное производство в прошлом якобы было вызвано действиями старого руководства MGM — тогда за постановку отвечал Бен Уитли («Перестрелка»), а сценарий представлял традиционный экшн-фильм. Новые начальники попытались заново запустить ленту, пригласив Грин на роль сценариста и режиссёра, но между ней и Викандер возникли те самые разногласия.

MGM просила у акционеров больше времени, однако тем надоело ждать — время вышло, а права вернулись к Square Enix. При этом представители индустрии отметили, что подобная проблема не так уж популярна в бизнесе, поскольку обычно стороны серьёзно относятся к подобным условиям.

На решение, похоже, повлияла и смена власти в MGM — Де Лука и Эбди покинули студию за пару дней до дедлайна, когда MGM перешла под контроль Amazon.