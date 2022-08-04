Названа дата выхода на экраны нового "Джокера"

Продолжение фильма "Джокер" с американским актером Хоакином Фениксом в главной роли под названием "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie а Deux) выйдет на экраны 4 октября 2024 года. Об этом в среду сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

По его данным, одну из ролей в фильме может исполнить американская певица Леди Гага, однако пока неизвестно, какого именно персонажа она сыграет. Режиссером картины вновь выступит Тодд Филлипс.

Согласно сведениям портала Deadline, начало съемок фильма запланировано на декабрь.