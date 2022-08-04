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47 минут назад

Режиссёр «Джона Уика» хотел снять нового «Блэйда» для Marvel

Чемпионат.com

Режиссёр франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски в недавней беседе с изданием ComicBook рассказал, что ещё до выбора постановщика перезапуска «Блэйда» говорил с главой Marvel Studios Кевином Файги.

Режиссер «Джона Уика» хотел снять нового «Блэйда» для Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Он общался с Файги насчёт совместной работы. Среди всех разрабатываемых проектов Marvel Стахелски был заинтересован только в новом «Блэйде», однако в итоге Marvel выбрала другого режиссёра, Бассама Тарика.

Marvel оказал большое влияние на мою карьеру. Я многим им обязан. Кевин Файги — потрясающий человек. Я разговаривал с ним всего несколько раз, но он оказал большое влияние не моё мышление. И я думал, что вряд ли подошёл бы под стандарты Marvel, но единственным интересным фильмом был «Блэйд».

Главную роль Блэйда исполнит актёр Махершала Али. Премьера ленты назначена на 2023 год.

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