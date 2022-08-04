Режиссер «Джона Уика» хотел снять нового «Блэйда» для Marvel

Режиссёр франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски в недавней беседе с изданием ComicBook рассказал , что ещё до выбора постановщика перезапуска «Блэйда» говорил с главой Marvel Studios Кевином Файги.

Он общался с Файги насчёт совместной работы. Среди всех разрабатываемых проектов Marvel Стахелски был заинтересован только в новом «Блэйде», однако в итоге Marvel выбрала другого режиссёра, Бассама Тарика.

Marvel оказал большое влияние на мою карьеру. Я многим им обязан. Кевин Файги — потрясающий человек. Я разговаривал с ним всего несколько раз, но он оказал большое влияние не моё мышление. И я думал, что вряд ли подошёл бы под стандарты Marvel, но единственным интересным фильмом был «Блэйд».