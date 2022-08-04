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2 часа назад

«Добыча» стал лучшим фильмом о Хищнике после оригинальной ленты по мнению критиков

runews24.ru

Критики похвалили ленту Дэна Трахтенберга «Добыча» за экшен-сцены, качественное развитие персонажей и камерное повествование.

«Добыча» стал лучшим фильмом о Хищнике
Фото: runews24.rurunews24.ru

Также критикам понравилась игра главной героини Эмбер Мидфандер. Несмотря на множество плюсов, эксперты выделили слабую сторону фильма – спецэффекты.

Критики считают, что «Добыча» стала второй лучшей картиной по вселенной «Хищника» после оригинального фильма 1987 года.

Многие журналисты расстроились, что новая лента не выйдет в кинотеатрах, а только на стриминговом сервисе Hulu. Релиз «Добычи» должен состояться 5 августа.

Фильмы,Добыча,Хищник,Дэн Трахтенберг,
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