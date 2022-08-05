Тарантино похвалил новый фильм с Томом Крузом

«Это было, как говорит наш хороший общий друг Бретт Истон Эллис, как и с «Вестсайдской историей» Стивена Спилберга, настоящее кинематографическое зрелище. Я не думал, что когда-либо еще увижу нечто подобное», — высказался Тарантино.