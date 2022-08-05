Тарантино похвалил новый фильм с Томом Крузом

Режиссер Квентин Тарантино в рамках подкаста Reel Blend признался, что сразу же полюбил фильм «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.
«Это было, как говорит наш хороший общий друг Бретт Истон Эллис, как и с «Вестсайдской историей» Стивена Спилберга, настоящее кинематографическое зрелище. Я не думал, что когда-либо еще увижу нечто подобное», — высказался Тарантино.
Режиссер рассказал, что обсуждал с Томом Крузом возможность снять продолжение оригинального «Топ Гана». Актер подчеркнул, что долго отказывался сниматься в сиквеле без режиссера первой части Тони Скотта. Однако фильм, по мнению Тарантино, получился хорошим из-за грамотно подобранной команды.