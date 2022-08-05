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3 часа назад

Квентин Тарантино похвалил продолжение "Топ Гана" с Томом Крузом

Газета.Ruиещё 6

Режиссер Квентин Тарантино в рамках подкаста Reel Blend признался, что сразу же полюбил фильм «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.

Тарантино похвалил новый фильм с Томом Крузом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это было, как говорит наш хороший общий друг Бретт Истон Эллис, как и с «Вестсайдской историей» Стивена Спилберга, настоящее кинематографическое зрелище. Я не думал, что когда-либо еще увижу нечто подобное», — высказался Тарантино.

Режиссер рассказал, что обсуждал с Томом Крузом возможность снять продолжение оригинального «Топ Гана». Актер подчеркнул, что долго отказывался сниматься в сиквеле без режиссера первой части Тони Скотта. Однако фильм, по мнению Тарантино, получился хорошим из-за грамотно подобранной команды.

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