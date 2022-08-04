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3 часа назад

Что смотреть в кино с 4 августа

Мария Кимакович

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Что смотреть в кино с 4 августа
Фото: Кадр из фильма «Быстрее пули»Кадр из фильма «Быстрее пули»

«Быстрее пули»

Пятеро наемных убийц оказываются в одном поезде, следующем из Токио в Мориоко. У каждого из них свое задание, которое необходимо выполнить. А еще неплох было бы остаться в живых, чтобы узнать, чем в итоге закончится поездка.

В кино с 5 августа

«Земля: Перезагрузка»

Земля в результате глобальных климатических изменений начинает менять свой облик, превращаясь в настоящую пустыню. Ученые, стараясь сохранить на планете растительность, изобретают необычный препарат. С помощью него растительные клетки способны размножаться в очень быстром темпе. Правда, они не учли, что побочным эффектом этого средства станет то, что растения из-за него становятся настоящими опасными хищниками.

«Убойный монтаж»

Молодые члены съемочной группы собираются снять фильм о зомби. Процесс идет полным ходом и все складывается вполне удачно до тех пор, пока на кинематографистов не нападают самые настоящие зомби. На съемочной площадке теперь идет настоящая игра за выживание. Сценария больше нет, а финал неожиданного реалити-шоу не известен.

«Проклятие матери: Прятки на выживание»

Главная героиня фильма Кейт с дочерью отправляется жить в доме на краю леса, пытаясь сбежать от прошлого. Они живут уединенно и, кажется, вполне счастливо до тех пор, пока Кейт не начинает понимать, что призраки прошлой жизни возвращаются в их настоящее. Чтобы защитить дочь Кейт готова на многое. Но до какого предела она может дойти?

Фильмы,Быстрее пули,
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