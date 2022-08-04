Что смотреть в кино с 4 августа

Премьеры недели в подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Быстрее пули» Кадр из фильма «Быстрее пули»

«Быстрее пули»

Пятеро наемных убийц оказываются в одном поезде, следующем из Токио в Мориоко. У каждого из них свое задание, которое необходимо выполнить. А еще неплох было бы остаться в живых, чтобы узнать, чем в итоге закончится поездка.

В кино с 5 августа

«Земля: Перезагрузка»

Земля в результате глобальных климатических изменений начинает менять свой облик, превращаясь в настоящую пустыню. Ученые, стараясь сохранить на планете растительность, изобретают необычный препарат. С помощью него растительные клетки способны размножаться в очень быстром темпе. Правда, они не учли, что побочным эффектом этого средства станет то, что растения из-за него становятся настоящими опасными хищниками.

«Убойный монтаж»

Молодые члены съемочной группы собираются снять фильм о зомби. Процесс идет полным ходом и все складывается вполне удачно до тех пор, пока на кинематографистов не нападают самые настоящие зомби. На съемочной площадке теперь идет настоящая игра за выживание. Сценария больше нет, а финал неожиданного реалити-шоу не известен.

«Проклятие матери: Прятки на выживание»